Борова слама срещу мулч: Кое е по-подходящо за градината ви?

Едно от решенията, които могат да окажат изненадващо голямо влияние върху вашите растения, е какво ще сложите около тях. Покритието е важно за потискане на плевелите, задържане на влагата, подобряване на здравето на почвата и поддържане на температурата на почвата. Боровата слама и мулчът са две от най-добрите съставки за използване в „Направи си сам“ мулч . Въпреки че и двата материала вършат сходни задачи, те изглеждат и се държат доста различно.

Местоположението, климатът, нуждите от поддръжка и растителните видове могат да повлияят на това дали боровата слама или мулчът е правилният вариант за вашата градина - или за конкретни области в нея. Разбирането на силните и слабите страни на всеки материал е ключът към решението кой е по-подходящ за вашите специфични нужди. Накратко, боровата слама е най-подходяща за склонове, органични градини или по-малко ветровити райони, докато мулчът има широк спектър от приложения.

Не е лесно да изберете най-добрия вид мулч за вашата градина . За да разберете разликата между тези две популярни покрития, първо трябва да знаете от какво са направени. Боровата слама се състои от паднали борови иглички, които се събират с гребло, изсушават и балират. Тя се счита за екологичен и органичен вариант. Мулчът е термин за всеки органичен и неорганичен материал, който се разстила върху почвата. Органичният мулч включва (но не се ограничава до) дървесни стърготини, компост или кора, докато неорганичният мулч включва материали като каучук и чакъл. Някои продукти за органичен мулч са боядисани, за да изглеждат по-привлекателни, което означава, че може да не са екологични. От какво са направени боровата слама и мулчът е само един фактор, който трябва да се вземе предвид. Всеки продукт има и уникални приложения, понякога дори на различни места в една градина.

Къде във вашата градина мулчът или боровата слама работят най-добре

Мулчът е особено полезен в цветни лехи, зеленчукови градини и смесени насаждения, където контролът на влагата, намаляването на плевелите и подобряването на здравето на почвата са жизненоважни. Например, един или дори втори слой мулч може да помогне на градинските ви растения да оцелеят през зимата . Ако се нанесе твърде дебело, мулчът може да задържи твърде много влага или да намали въздушния поток около корените на растенията, което води до гниене.

Почти всички мулчиращи материали са по-скъпи от боровата слама, но са склонни да издържат по-дълго, което помага да се компенсират по-високите цени. Естетически мулчът печели много. Органичният мулч, като кедрова кора и дървени стърготини, се предлага в редица земни нюанси, от сиво до червеникаво-кафяво и наситено шоколадови тонове. Мулчът, направен от каучук, който е неорганичен, се предлага в много цветове, включително черно, синьо, червено и зелено.

Боровата слама е добър избор за контрол на ерозията и обширни градини. Тя е изключително лека, което я прави лесна за преместване и разстилане. Ако дворът ви има стръмни склонове или вали много дъжд, боровата слама може да помогне за задържане на почвата на място. Тъй като се разгражда сравнително бързо, боровата слама обикновено трябва да се сменя по-често от повечето видове мулч. Друг потенциален проблем е, че боровата слама се издухва сравнително лесно. Ако живеете във ветровит район, очаквайте постоянно да допълвате покритието си