6 сигурни начина да върнете плодородието на градината си още тази пролет

Умората на почвата е следствие от дисбаланс в отношенията растение - почва, което води до намалено плодородие и промени във физичните и химичните свойства на почвата, водещи до намалени добиви. Това обикновено се случва при отглеждане на една и съща култура на едно място в продължение на няколко години или при редуване на биологично сходни култури, принадлежащи към едно и също семейство.

Причините за умората на почвата могат да бъдат различни, но всички те водят до един и същ резултат: оставяне на градинарите без реколта. Ето защо е изключително важно да разпознаем своевременно, че почвата е уморена и се нуждае от нашата помощ.

Как да възстановим плодородието на почвата?

Още: Най-добрите сортове домати за оранжерията ви – реколтата ще бъде огромна

Почвата е най-ценният актив за градинарите. Качеството и изобилието от реколта зависят от нейното здраве, така че е изключително важно да се разпознаят първите признаци на умора на почвата и да се предприемат стъпки за възстановяване на плодородието. Използването на една-единствена земеделска техника няма да спаси ситуацията – необходим е систематичен подход.

Създайте план за засаждане

Планът за засаждане трябва да включва растения от различни семейства всяка година. Проучете кои предшественици се считат за най-подходящи за определена култура и я засадете на същото място, където тези растения са расли преди това. Ако имате проблеми с разбирането на всички подробности, използвайте опростен план за биологично градинарство.

Разделете всички зеленчуци на три групи: „листни“ (маруля, копър, зеле), „кореноплодни“ (моркови, цвекло, репички, ряпа, картофи) и „плодови“ (домати, краставици, тиквички, бобови растения) и ги редувайте. Уверете се, че растенията от едно и също семейство, но от различни групи, не са засадени едно до друго.

Още: Все още не е късно: 8 растения, които трябва да подрежете през февруари

Не оставяйте лехите празни

Ако сте събрали репички в началото на юни, не оставяйте мястото празно до следващата година. Засадете там друга култура, която ще даде реколта преди края на сезона, или засейте почвата със зелено торене. Това не само ще предотврати растежа на плевелите и ерозията на горния почвен слой, но и ще подобри структурата на почвата, ще я обогати с органична материя и ще намали патогените.

Възстановете киселинно-алкалния баланс

Измерете pH, повечето култури предпочитат леко кисела или неутрална почва. За да увеличите киселинността, добавете киселинен торф от високопланинските преходи; за да я намалите, добавете дървесна пепел или доломитово брашно.

Още: 7 трика, с които вашите семена ще покълнат два пъти по-бързо тази пролет

При подготовката на лехите (през пролетта или есента) наторете

Органични торове като угнил кравешки тор или компост (1/2-1 кофа/м2, в зависимост от вида на почвата) са добър избор. От минерални торове е най-добре да изберете сложни торове или дървесна пепел.

Винаги прекопавайте почвата

Трябва да достигнете до дълбочината на острието на лопатата, като я обръщате. Есенното прекопаване ще подобри структурата на почвата и ще помогне за задържането на сняг, както и ще я освободи от някои плевели и вредители. Пролетното прекопаване ще помогне на почвата да се затопли по-бързо и ще я насити с кислород преди засаждане.

Още: 6 прости начина да си гарантирате здрав разсад – без загуби и разочарования

Извършете общо почистване на района

Съберете и унищожете всички растителни остатъци (през есента след прибиране на реколтата или в началото на пролетта). Когато външната температура не е по-ниска от 12-15°C, е полезно да колонизирате почвата с микроорганизми. Можете да използвате биологични продукти, съдържащи сенна палма или триходерма.

И не забравяйте, превенцията винаги е по-лесна и по-евтина от лечението. По-добре е да се грижите за почвата си своевременно, отколкото да прекарвате години в опити да възстановите загубеното ѝ плодородие.

Нека през тази година реколтата ви бъде изобилна!

Още: Тайната на опитните градинари: Как да накарате дори старите семена да покълнат (2 част)