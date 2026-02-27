Грешката, която може да унищожи циниите ви още през зимата

Циниите са устойчиви на суша и горещина и повечето сортове могат да се изрежат и да покарат отново. Всъщност колкото повече режете, толкова повече се разклоняват и толкова повече цветя ще имате. Тези цветни едногодишни растения понасят добре директна сеитба и лесно се трансплантират, така че започването на закрито също е добър вариант.

Макар че обикновено ги свързваме с лятото, може да се чудите дали можете да ги засеете през зимата, за да ги видите да цъфтят по-рано през пролетта. Нека да разгледаме и да видим дали зимната сеитба е възможна за циниите.

Краткият отговор

Технически, да, можете да засеете цинии през зимата, но не се препоръчва. Това са растения за топло време. Те се нуждаят от топла почва, за да покълнат, и не изискват студена стратификация. Това не означава, че никой никога не го е правил. Просто не е типично.

Циниите покълват бързо и могат да поникнат за няколко дни, ако времето е подходящо. Размразяването в средата на зимата може да ги накара да покълнат и след това те ще умрат веднага щом студеното време се върне.

Зимното засяване е чудесен метод за стартиране на семена за растения, които обичат студено време или се нуждаят от излагане на студ, за да покълнат. Този метод на студена стратификация е близък до начина, по който се случва в природата. Замразяването-размразяването и излагането на влага спомагат за разграждането на твърдата обвивка на семето.

Тъй като външното покритие се разпада, семето става по-възприемчиво към водата. Веднага щом почвата се затопли, семената ще покълнат и ще започнат да растат бързо.

Зимната сеитба е различна от директната сеитба на цинии, както бихте направили през есента. Вместо да ги засаждате директно в земята, вие използвате прозрачни контейнери с капак. Поставяте контейнерите с пръст и семена на открито и оставяте природата да си свърши работата.

Как да засадите цинии

След като разгледахме по-малко ефективния метод за посяване за тези цъфтящи едногодишни растения, сега нека обсъдим по-добър метод! Когато условията са подходящи, те са невероятно лесни за отглеждане. Те са устойчиви на суша, след като се установят, и са щастливи в разгара на лятото!

Въпреки че не са придирчиви към почвата, рохкавата, добре дренираща почва ще ви осигури най-добро развитие на корените и най-бърз растеж. Много тежката или уплътнена почва може да забави корените им. Те дори понасят лоша почва. Смесването на тези материали с тежка почва може да помогне за разхлабване на нещата.

Един важен фактор при отглеждането на тези едногодишни е излагането на слънце. Имат нужда от много. Ако можете да намерите място, което получава осем до дванадесет часа директно слънце дневно, това ще бъде идеално. По-малко слънце ще доведе до дългокраки, тънки растения с по-малко цветя.

Можете директно да засеете цинии в градината, така че няма нужда от тави за засаждане на семена или друго скъпо оборудване. Посейте три семена на всеки 15,24 см - 45,72 см едно от друго, в зависимост от размера на сорта. Те не се нуждаят от светлина, за да покълнат. Те трябва да изскочат след около четири до седем дни. Когато вашите разсад имат четири листа, разредете ги до едно растение на всяко място.

Ако искате хубави, гъсти растения с тонове цветя, прищипете разсада си, след като получи третия си комплект листа. Използвайте пръстите си, за да отщипете върха на растението, точно над втория комплект листа. Прищипването насърчава разклоняването.

До средата на лятото трябва да имате легло, пълно с тези здрави, весели цветя. Осигурете им повече вода в разгара на лятото. Мулчирането ще помогне за задържане на влагата в почвата.

При правилна грижа те трябва да продължат да цъфтят до първата слана. В края на сезона, ако искате те да излязат на следващата година, оставете няколко цветя на растението и ги оставете да се разсадят. Те се самозасяват добре в много среди.

