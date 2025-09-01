Чушките все още не узряват - как да им помогнете и каква е причината

Наближава онзи момент от годината, когато летните дни свършват и сме на прага на есента. Това може да бъде тревожно време за градинарите, особено за тези, които обичат да отглеждат сами плодове. Растения като чушките може да са в изобилие от плодове, които все още не са готови за бране, което ги прави състезание с изчезващите топли температури, за да узреят. За щастие, има супер прост трик за по-бързо узряване на чушките и можете да го направите за минути.

Каква трябва да е маринатата за пукани люти чушки

Ако отглеждате чушки в по-мек климат, не е необичайно да се чувствате сякаш чакате цяла вечност да узреят до жълти, оранжеви и червени нюанси. Докато можете да берете чушките, когато са зелени, за да получите по-горчива реколта, получаването на сладка чушка изисква повече търпение. Но можете да узреете чушките по-бързо, като просто премахнете малките плодове и цветове.

Това помага на зрелите плодове да използват повече от ресурсите на растението за узряване. Това е наистина лесен трик и не изисква никакви специални инструменти, въпреки че трябва да спазвате някои правила, за да сте сигурни, че няма да увредите здравето на растението си. Тук експерт по отглеждане на зеленчуци споделя как да използвате този метод, за да узреят чушките по-бързо.

Как да узреят чушките по-бързо

„Чушките могат да отнемат много време, за да узреят, особено ако искате да узреят напълно до жълто, оранжево или червено. След като видите първите признаци на промяна на цвета на зелена чушка (зряла, твърда чушка), обикновено ще са необходими още три седмици, за да се оцветят напълно“, казва Вероника Теген .

Ако търсите по-мека, по-сладка и дори цитрусова чушка, е добре да я приберете, когато цветът ѝ е променен. Можете да постигнете това по-бързо, като премахнете излишните плодове и цветове.

„Най-добрият начин да узреят чушките преди да настъпи студеното време е да се отстранят всички цветове и малки плодове от растението“, казва Вероника. „Това позволява на растението да разпредели ограничените си ресурси към останалите чушки, като им помага да узреят по-бързо.“

Толкова е просто, колкото да отщипнете цветовете и да използвате основни инструменти за резитба, за да премахнете най-малките плодове при стъблото. Следвайте съветите за резитба на чушки , когато правите това, за да избегнете грешки при резитбата.

„Когато цветовете се опрашват, всяко от тях започва да развива чушка. Това изисква много енергия, хранителни вещества и вода. Това означава, че по-големите чушки разполагат с по-малко ресурси, което забавя развитието им“, обяснява Вероника.

Чушките се нуждаят от енергия от растението, за да узреят. Тази енергия е ограничена, тъй като растението има само определен брой листа, за да абсорбира слънчевата светлина и да я преобразува в необходимите ресурси.

„Ето защо премахването на някои от чушките помага на другите, по-зрели чушки да узреят по-бързо - за останалите чушки има повече ресурси.“

По-малко вероятно е тези по-малки плодове да узреят навреме, преди да настъпи студеното време, така че премахването им е полезно за получаване на по-сладка реколта от зрелите чушки на вашето растение.

Само внимавайте да не отрежете основното стъбло на вашето растение чушка, тъй като това е необходимо, за да продължат да узряват зрелите чушки.

Други съвети за по-бързо узряване на чушки

Можете също така да помогнете на чушките да узреят по-бързо, като им осигурите достатъчно топлина. Това може да включва преместване на саксийно растение чушка в оранжерия , когато температурите започнат да падат.

„Идеалната им температура е между 24-29°C. Ако се установят по-ниски температури, опитайте да премахнете мулча , за да може почвата да се затопли повече“, предлага Вероника. „Ако сте в наистина студен климат, опитайте да покриете растенията с импровизирана оранжерия.“

Вероника също така отбелязва, че не е нужно да отстранявате само малките чушки. „Можете да берете големи чушки от растенията, за да помогнете и на останалите чушки да узреят.“ По този начин ще получите пъстра реколта от всички видове чушки.