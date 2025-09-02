Растенията, които ТРЯБВА да засадите през септември 2025

Опитните градинари и любители на градинарството знаят, че началото на есента не е краят на сезона. Има различни варианти за това какво може да се засади в открита земя през септември. Сред тях са не само зимни култури, но и различни цветя и храсти.

За някои растения това е идеалното време. Бързорастящите култури все още ще имат време да дадат реколта.

Какво е по-добре да се засади през септември

Първо, всеки градинар трябва да знае кои са благоприятните дни през септември за засаждане. Фазите на Луната могат да повлияят на това как ще растат растенията. Тези дни през септември са най-подходящи за градинарство:

5-13;

6-18;

20-22;

25-26.

В този случай е най-добре да засадите многогодишни растения през първите две седмици, а зелените да сеете на 16-18-ти. За почивка от градинарството са подходящи следните дати 2-4, 14-15 и 18-ти септември.

Зимният лук и чесън трябва да се засаждат по-близо до края на месеца, за да не започнат да поникват тази година.

Малко хора знаят, но има зимен магданоз. Той се сее от края на септември до началото на октомври. Растението зимува и дава отлични издънки. Струва си обаче да се поставят повече семена в дупките и да се покрие мястото с фолио.

Някои градинари засяват ранни сортове репички. Ако направите това през септември, ще можете да съберете първата реколта до края на месеца. Важно предимство на засаждането по това време е пълната липса на вредители. Трябва да изберете сортове, които не се нуждаят от много светлина, и да ги засеете на дълбочина около два сантиметра.

Зимните ягоди също се засаждат през септември. Те се вкореняват добре и ще ви дадат плодове на следващата година. Ако се засадят през пролетта, ще трябва да чакате цяла година.

Освен това, опитните градинари препоръчват засаждането на малини, за да получите първата реколта през следващата година. За целта е необходимо да изберете няколко коренови издънки от възрастен храст, да наторите слънчево място и можете да засадите. Не забравяйте да полеете добре и да покриете през ноември.

Бързорастящи култури (свежи подправки и зелнолистни) също ще дадат реколта само за няколко седмици. За целта просто трябва да не забравяте да ги поливате. Ето какво можете да посеете:

микрозелен грах - ще даде реколта след 20 дни;

кресон - готов две седмици след появата на първите издънки;

рукола - дава реколта за 2-3 седмици;

маруля - трябва да чакате месец за реколтата, но не се страхува от никакви слани.

Септември е времето за сеитба на различни цветя. По това време те е по-малко вероятно да боледуват и ще ви възнаградят с цветове, когато се затопли.

В началото на първия месец на есента можете да засадите кокичета, минзухари, зюмбюли и мускари . До последните дни на септември засадете:

нарциси;

астри;

зюмбюли;

лалета;

делфиниуми;

маргаритки;

клематис;

невен;

божури;

хортензии;

флокс;

незабравки;

