Орхидеите ще цъфтят втори път, ако през септември направите това

Обикновено орхидеята активно развива листа през лятото, образува цветно стъбло през есента и цъфти с пъпки през зимата или пролетта. За да се стимулира повторният цъфтеж, след като първите цветове са избледнели, стъблото трябва да се подреже правилно.

Тайната на повторния цъфтеж на орхидеите

Градинският дизайнер и блогър Иш споделя прости съвети, които ще помогнат на вашата орхидея да ви зарадва с втори цъфтеж. Според него постигането на това е много по-лесно, отколкото изглежда.

Има две опции:

отрежете стъблото точно над пъпката - тогава растението може да произведе страничен клон и нови цветове;

отрежете цветното стъбло в самата основа - то ще порасне отново.

Иш също напомня за важността на грижата за корените. Орхидеите обичат светлината, така че е по-добре да поставите саксията на източния или западния прозорец. Лесно е да се провери здравето на корените: ако след поливане те станат наситено зелени, това означава, че всичко е наред; сивите и сухи корени трябва да се отстранят. Необходимо е умерено поливане - около веднъж на две седмици.

Как се прави правилно вкореняване на орхидея?

През първата година можете да оставите кората в саксията, тя запазва достатъчно хранителни вещества. За пръскане и поливане е за предпочитане да използвате дъждовна или преварена вода, а не чешмяна.

Експертът подчертава: дори растението да не ви зарадва с втора вълна на цъфтеж, няма нужда от притеснение. Орхидеите имат периоди, когато само развиват листа, а след това внезапно образуват ново цветно стъбло. Основното е да им осигурите опора и скоро ще се появят пъпки.

Жизнен цикъл на орхидеята: Ключът към цъфтежа

За да разберете защо една орхидея не цъфти, трябва да знаете нейния жизнен цикъл. В природата орхидеите преминават през четири фази: вегетация (растеж на листа и корени), цъфтеж, период на покой и повторна вегетация. В домашни условия хибридните орхидеи като фаленопсис често нямат ясно изразен период на покой, но все пак се нуждаят от „сигнали“, за да цъфтят, като например промени в температурата или нивата на влажност.

Ако вашата орхидея не цъфти, тя може да е заседнала във вегетативна фаза поради прекомерно успокояване или липса на стимулация.

Орхидеите са светлолюбиви растения, но не понасят пряка слънчева светлина. Недостатъчното осветление е една от основните причини за липсата на цветове. Фаленопсисът изисква 12-14 часа разсеяна светлина дневно. Ако растението е в тъмен ъгъл или на северен перваз на прозореца, то просто не натрупва енергия за цъфтеж.

