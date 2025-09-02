Не бързайте да ги изхвърляте: Направете това с връхчетата на картофите и доматите

Връхчетата на картофите и доматите са безценен ресурс за градинаря. Те могат да се заровят в почвата, за да я наситят с хранителни вещества, да се изгорят и пепелта да се използва като ефективен естествен тор, да се добавят към компост за образуване на органичен тор. Освен това, зелените остатъци често се използват за организиране на защитни окопи около младите разсади или се оставят в лехите, където те постепенно гният, затопляйки и обогатявайки почвата през зимата.

Как ефективно да използвате картофените и доматените връхчета в градината

Компостиране: Поставете връхчетата в компостна купчина или яма, като поръсите с пръст и добавите малко урея, за да ускорите разграждането. Само след година ще имате богат на азот органичен тор. За допълнителна дезинфекция можете да третирате компоста със слаб разтвор на меден сулфат.

Пепел: Изгорелите връхчета се превръщат в ценна пепел, която ще бъде отличен тор. Може да се добави при прекопаване на почвата или да се разтвори във вода за напояване (100 гр на 10 л).

Заравяне в земята: Откъснатите връхчета могат да се заровят директно в лехите, за да подхранят разсада през следващия сезон. Използват се и за „органични траншеи“ - канавки с дълбочина 20-30 см около дърветата, запълнени с растителни остатъци.

Ако картофените и доматените връхчета са здрави, можете просто да ги оставите в лехите. До пролетта те ще изгният и ще обогатят почвата. Освен това, върховете се повлияват добре на почвата в стволовите кръгове на овощните дървета и храсти, затопляйки корените им за зимата.

Доматените връхчета могат да се използват за приготвяне на отвара, която ще бъде полезна за вашите растения. Използвайте пресни или сушени връхчета и ги сварете във вода. Оставете отварата да престои няколко часа, след което я прецедете и разредете с вода в съотношение 1:10. Получената отвара може да се използва за поливане на растенията. Тя съдържа микроелементи и хранителни вещества, които ще помогнат за укрепване на имунната система на растенията и подобряване на растежа им.

Контрол на вредителите: Върховете на доматите могат да бъдат ефективни в борбата с определени вредители. Например, можете да поставите нарязаните връхчета около растенията си, за да отблъснете охлювите, които могат да навредят на реколтата ви. Освен това, отвара от връхчетата може да се използва за пръскане на растенията ви, за да се предотвратят щети от вредители.

