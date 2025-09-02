Как дафиновият лист предпазва доматите от мана?

Фитофтората е най-опасният враг на доматите. Тази коварна гъба може да унищожи храстите за броени дни и да остави градинаря без плодове. Разбира се, има химикали за борба с болестта, но те вредят не само на растенията, но и на човешкото здраве. Ето защо опитните градинари все по-често предпочитат природни средства.

Градинарите с опит разчитат на проста и същевременно ефективна рецепта за натурална настойка срещу късна болест. Основната ѝ тайна е комбинация от добре познати съставки: дафинов лист и чай от хибискус.

Как да приготвим защитна инфузия срещу мана по доматите от дафинов лист?

Залейте 10 дафинови листа с един литър вряща вода. Добавете една чаена лъжичка хибискус. Оставете сместа да се накисне в продължение на 5 часа. Прецедете, охладете и разредете с вода до 3 литра. Достатъчно е да напръскате доматите с получения разтвор два пъти: първия път преди цъфтежа, втория път след това. И това е всичко! Късната мана ще заобиколи лехите ви и няма да има и намек за петна по листата.

Още за приложението на дафинов лист в градинарството

За да помогнете на разсада да расте силен и здрав, без да използвам химически торове, може да разчитате на дафиновия лист.

Как да приготвим инфузия? За да приготвите запарката, вземете 10-15 сухи дафинови листа и ги залейте с литър вряла вода. Покрийте с капак и оставете за 3-4 часа, докато течността се охлади. След това прецедете запарката и добавете към нея 3 литра чиста вода. Полученият разтвор може да се използва за поливане на разсад или за пръскане на листа.

Дафиновият лист съдържа етерични масла, фитонциди и микроелементи, които помагат на растенията в борбата с болести и вредители. След третиране с инфузията, разсадът става по-устойчив на гъбични заболявания като черен крак или брашнеста мана.

Запарката от дафинов лист е богата на полезни вещества, които насърчават развитието на кореновата система и укрепването на стъблата. След третиране с нея растенията стават по-силни и се разтягат по-малко.

Миризмата на дафинов лист отблъсква много насекоми, особено листни въшки и паякообразни акари. Ако забележите признаци на вредители, веднага започнете да пръскате растенията с инфузията.

Поливайте разсада с инфузията на дафинов лист веднъж на всеки две седмици. Това помага за укрепване на корените и предотвратяване на болести. Ако растенията изглеждат слаби или по листата се появяват петна, ги напръскайте с разредена инфузия. Това помага за бързото възстановяване на здравето им.

