Цвете, което трябва да засадите в градината си през ноември месец

Докато много от тях навлизат в период на покой, някои растения едва сега започват да се развиват, когато температурите паднат през ноември. Това е времето, когато надеждните градинари се подготвят за пролетта и лятото, като засаждат луковици, които започват своя път на растеж под земята. Местните многогодишни растения, които цъфтят през пролетта, също могат да бъдат перфектен избор за засаждане през ноември, не само заради веселите поляни, които внасят в градината, но и защото са адаптирани към почвените условия и може да се нуждаят от по-малко внимание от ваша страна. Жълтолистният кореопсис предоставя и двете предимства. Това местно многогодишно растение, подобно на маргаритка, може да понася суша и бедна почва, като същевременно ви радва с ярко жълти цветове. Засадете жълтолистния кореопсис през ноември, като подготвите почвата с компост, изкопаете дупка и го пресадите от разсадников контейнер.

Засаждането на кореопсис през ноември е полезно по редица причини. Има по-малко вредители, за които да се тревожите, и по-малък риск от развитие на болести по растенията. Също така, засаждането през ноември им помага да се установят и да се възстановят енергично през пролетта. Въпреки че температурата на въздуха може да е студена, почвата е все още топла през ноември и корените могат да растат по-бързо, когато растението не изсъхва от жегата.

Имайте предвид, че възможността ви да засадите нишколистния кореопсис през ноември варира в зависимост от това къде живеете, тъй като в идеалния случай трябва да завършите есенното засаждане поне шест седмици преди първата слана. Направете малко проучване, за да разберете кога да очаквате първата слана във вашия регион .

Нишколистният кореопсис, понякога известен като нишколистно тиквено семе, има храстовиден растеж и често се отглежда в градински бордюри или сред други растения, благоприятни за опрашители. Известно е, че растението достига до 90 см височина и цъфти дълго време през пролетта, лятото и дори есента.

То има и тънки, перести листа. В допълнение към жизнеността и градинския интерес, които осигурява, това местно многогодишно растение е привлекателно за пчелите и други насекоми, които помагат на градината, но за щастие не е привлекателно за елените. Въпреки че този кореопсис може да преживее периоди на суша, след като се установи в градината, всеки дъжд, който често пада през ноември, може да помогне за задоволяване на нуждата му от повече поливане, докато узрее.

Когато планирате засаждането си през ноември, не забравяйте да запазите слънчево място за вашия кореопсис с нишколистна основа. Също така е удобно да използвате част от компоста, който може да сте събрали през лятото, като го добавите към почвата, докато засаждате това многогодишно растение. Въпреки че компостът трябва да се добавя, за да се помогне на почвата да се дренира добре, кореопсисът с нишколистна основа, подобно на други видове, все пак ще вирее в бедна и камениста почва , както и в почви, съдържащи глина и пясък. Коренищата му са склонни лесно да се прикрепят и разпространяват, понякога агресивно.

Когато започнете засаждането на растенията през ноември, те ще изпаднат в латентно състояние при минусови температури, но кореновите им структури ще се разклонят и укрепят, оставайки силни и здрави през по-топлите месеци. След първата година на растеж можете да подрежете растението и отцъфтелите цветове, за да контролирате разпространението му, като същевременно насърчавате по-голям цъфтеж.

Съвети за засаждане и грижа за кореопсис с нишковидни листа

Подобно на други многогодишни растения, можете да пресадите кореопсис с нишки от контейнер или саксия, закупена от разсадник. Това може да му даде по-голям шанс да се вкорени по-бързо, отколкото ако го отглеждате от семена. Изборът на ноември за време на засаждане помага за това, тъй като по-топлата температура на почвата, съчетана с въздух, който не е твърде горещ, намалява шока, който растението претърпява при пресаждането. Разклатете корените, засадете го в дупка, която е толкова дълбока, колкото корените стигат, но малко по-широка, добавете компост и се уверете, че основата на растението е подравнена с горния слой на земята.

Оставете 30 до 45 сантиметра разстояние между растенията, ако пресаждате няколко разсада в градината си. Това е важно, защото добрият въздушен поток между растенията помага за предотвратяване на влажни, пренаселени условия, които водят до някои проблеми, често срещани за цветята на кърлежите , като брашнеста мана и други гъбични инфекции.