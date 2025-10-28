Това е единственото цвете, което НЕ е добре да цъфти

Всяко цвете, което цъфти е истинска радост за око. Цъфтежът на цветята е знак, че се грижите правилно за тях. Но има едно цвете, което е по-добре да не цъфти. Цветните му пъпки трябва да се отстраняват веднага след появата им, тъй като те отнемат енергия от листата, правейки ги по-малко жизнени и по-малки.

Цветето, което е по-добре да не оставяте да цъфти

Основната украса на колеуса не са цветовете, а листата му и именно към тях трябва да е насочената цялата грижа и внимание при отглеждането на това красиво цвете. Колеусът е ценен заради своята непретенциозност, бърз растеж и висока декоративност. Именно листата му пленяват и привличат вниманието с цветовата си палитра.

На пръв поглед желанието на колеуса да цъфти е естествено и безобидно. Но самият цъфтеж е вреден за цялостния вид на растението. Когато се появят цветове, цялата енергия на колеуса се насочва не към листата, а към образуването на съцветия.

В резултат на това листата стават по-малко ярки и по-малки, стъблото се разтяга, губейки компактност, а растението изглежда изтощено и по-малко привлекателно. Самите цветове на колеуса са малки и нямат същата декоративна стойност като листата му. Затова не си струва да позволявате на растението да цъфти.

Снимката е илюстративна

Още за грижата за колеуса

Колеусът е едно от малкото тропически растения, които изискват малко грижи. Дори начинаещ градинар може да отглежда този декоративно-листен храст.

Храстите с бели и червени листа, за разлика от други сортове, понасят по-добре пряка слънчева светлина и могат да бъдат поставени както на прозорци с източно, така и на южно изложение. Други сортове предпочитат позиция със западно изложение. Те също така изискват ярка, но разсеяна светлина. Ако пряка слънчева светлина попада върху перваза на прозореца, най-добре е саксията да се премести за известно време.

Оптималната температура за отглеждане на колеус на закрито варира от 20 до 24 градуса по Целзий. През зимата се уверете, че температурата не пада под 16 градуса по Целзий. Поради това не се препоръчва поставянето на колеус на балкон, лоджия или веранда през по-хладните месеци.

Колеусът предпочита средна до висока влажност. Растението реагира добре на овлажняване. Ако въздухът е твърде сух, използвайте овлажнител или поставете купа с вода на перваза на прозореца.

