Цветята, които цъфтят дори през ноември

За д се радвате на цъфтяща градина дори през есента с пъстри цветове докато падне сняг, трябва да засадите в нея определени многодишни храсти и цветя. Те цъфтят до ноември при благоприятни климатични условия. Много хора смятат, че с настъпването на есента градината трябва да премине в хибернация, но това не се отнася за всички растения. Има храсти, които не се страхуват от студа и продължават да цъфтят дори след като повечето други растения отдавна са останали без листата си.

Ето какви многогодишни растения трябва да засадите в градината си, за да ви радва с изобилие от цветове през есента.

Цветя за красива и пъстра градина дори през ноември

Паникулата хортензия. Това красиво цвете е истинска звезда на есенната градина. Има много разновидности на паникулата хортензия, които се различават по формата и цвета на цветовете си. Някои променят цвета си през целия сезон, придобивайки нежни розови, кремави или дори зеленикави нюанси до есента.

Хортензията е непретенциозна по отношение на грижите, расте добре в кисели почви и понася частична сянка. Есента е и чудесно време за засаждане на разсад от хортензия. Растенията ще имат време да се вкоренят преди слана и ще започнат да растат през пролетта.

Ерика (или хедър). Този вечнозелен храст е истинска находка за любителите на есенни цветове. Ериката цъфти в края на лятото и продължава да цъфти до късна есен, а понякога и през зимата. Малките ѝ цветове, събрани в гъсти съцветия, могат да бъдат бели, розови, червени или лилави. Ериката предпочита слънчеви места и киселинна, добре дренирана почва.

Каликарпа. Този храст привлича вниманието не само с красивите си цветове, но и с ярките си плодове, които остават по клоните до зимата. Докато цветовете на каликарпата са малки и незабележими, плодовете са истински акцент във всяка градина. Те са с наситен лилав цвят и придават на храста много впечатляващ външен вид. Каликарпата предпочита слънчеви места и влажна, добре дренирана почва. Може да се засажда през есента, но младите разсади трябва да бъдат защитени от студовете през зимата.

Шипка. Да, обикновената шипка може да цъфти чак до слана! Особено ако правилно се подрязват избледнелите пъпки. Освен красивите си цветове, шипката ни радва с ярките си плодове, които имат лечебни свойства. Лесна е за грижи, устойчива е на замръзване и расте добре във всякаква почва.

Ако успеете да засадите тези храсти тази есен, то след една година вече ще се възхищавате на буйните цветове на любимите си цветя дори през ноември.

