Никога НЕ подрязвайте тези цветя през есента, за да цъфтят обилно през пролетта

Есента е времето, когато повечето градинари активно подготвят парцелите си за зимата: почистват, мулчират, подрязват клони и премахват изсъхнали издънки. Не всички растения обаче реагират еднакво на резитбата през есента, за някои цветя е по-добре есенната резитба да се пропусне.

Някои култури образуват цветни пъпки още преди настъпването на студеното време и ако ги отрежете сега, те просто няма да цъфтят през пролетта. Експертите подчертават, че е по-добре да оставите тези четири растения на мира, за да може през следващия сезон градината да ви радва с буйния цъфтеж на тези растения. Ето кои са цветята, които е по-добре да не подрязвате през есента, те ще се отблагодарят с пищен цъфтеж през пролетта.

Какви цветя и храсти не трябва да се подрязват през есента?

Хортензия грандифлора. Това очарователно цвете образува пъпки върху миналогодишните издънки. Ако го подрежете през есента, всъщност ще унищожите основата на бъдещия цъфтеж. Най-доброто време за подрязване на това цвете е след като цъфтежът му приключи, когато растението вече е образувало нови издънки. По този начин хортензията ще запази силата си и ще ви благодари през пролетта с невероятни пискюли от пищни и красиви цветове.

Божури. Много градинари подрязват божурите през есента, мислейки, че това ще им помогне да преживеят зимата, но това е напълно погрешен подход. Опитните градинари споделят, че всъщност листата на божурите по това време натрупват хранителни вещества, необходими за укрепване на кореновата система.

Ако отрежете божурите преждевременно, растението ще отслабне и през следващата година цъфтежът му ще бъде бавен или напълно ще липсва. Най-добре е да премахнете сухите листа през пролетта, когато се появят млади издънки.

Клематис. Не всички сортове могат да се подрязват през есента, някои цъфтят върху миналогодишните издънки, а резитбата ще унищожи заложените пъпки. За да избегнете риска, оставете растението до пролетта или го подрязвайте само след като цъфтежът приключи. Това е гаранция, че през следващия сезон то отново ще ви зарадва с изобилна каскада от цветове.

Рододендроните започват да залагат цветни пъпки в края на лятото, така че всяка резитба през есента може да ги увреди. Опитните градинари съветват да не подрязвате тези растения, през есента просто добавете мулч близо до корена и оставете до пролетта. Още със затоплянето храстът ще започне да цъфти, покривайки се с нежни розови или лилави цветове.

