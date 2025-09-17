Цветята, които ще оцелеят през зимата: Засадете ги още сега

Зимната сеитба на едногодишни цветя е чудесен начин да си осигурите ранен цъфтеж и да удължите удоволствието си от престоя в цъфтящата и ухаеща на пролет градина. Ключът е да изберете устойчиви на замръзване растения, чиито семена лесно ще преживеят зимата и есенната влага.

Едногодишните цветя, които издържат през зимата

Първата в списъка е незабравката. Семената ѝ понасят добре замръзване, а разсадът се появява в началото на пролетта. Незабравките образуват компактни килимчета от нежни сини цветове, което ги прави идеални за бордюри и алпинеуми.

Вторият кандидат е цветето сладък грах. Засят преди зимата, той бързо пониква в началото на пролетта и радва с ароматни цветове. Семената на граха са издръжливи и могат да издържат на студени температури с умерена снежна покривка.

Третото едногодишно цвете, което може спокойно да се засее преди зимата, е невенът. Семената му зимуват в почвата без проблеми и покълват добре през пролетта. Като бонус, невенът е полезен за предпазване на градината от вредители.

Четвъртият вариант е цветето кученце. Това ярко цвете оцелява през зимата в почвата. То бързо започва да расте през пролетта и предлага възхитително разнообразие от цветове.

Петото цвете е градинската теменужка. Тя понася добре слана, а сеитбата преди зимата осигурява ранен цъфтеж в средата на пролетта. Това цвете е непретенциозно, издръжливо и изглежда красиво в смесени бордюри. За успешна зимна сеитба, изберете добре дренирани райони, избягвайте низини и райони със застояла вода. Засадете семената на дълбочина около 1,5–2 см. През зимата снежната покривка ще ги предпази от силни студове, а през пролетта те ще поникнат заедно, внасяйки ярки цветове във вашата градина преди срока.

Когато растението развие млади корени с дължина приблизително 1,5 сантиметра, пресадете теменужката в нова почва. Ако нямате време или желание да се занимавате с вкореняване първо във вода и след това с пресаждане, просто пресадете отрязаното растение директно в почвата и го покрийте с пластмасово фолио или с горната част на пластмасова бутилка. Почвата трябва да е рохкава и силно хранителна.

Ако засаждате теменужката в саксия, то тя трябва да е средно голяма, с голям дренажен отвор на дъното. Опитните градинари знаят, че докато теменужката расте, корените ѝ трябва да се притискат към стените на саксията. Това ще ѝ позволи да цъфти и да радва стопаните си с красотата си дълго време.

