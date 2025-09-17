Какво да направите през септември в градината, за да се радвате на изобилен цъфтеж на цветята през пролетта?

Септември е добър месец да подготвите цветната си леха и градина не само за студеното време, но и за пролетния цъфтеж. Какво да правим в градината през септември, за да цъфтят пищно цветята през пролетта, разказва експертът по градинарство Хелена Джоунс в коментар за изданието Express.

Грижа за градината през септември за изобилен цъфтеж през пролетта

През първия месец на есента е важно да засадите храсти в градината. Растенията ще имат време да се вкоренят добре и да укрепнат. Благодарение на това те лесно ще преживеят зимата и ще бъдат готови да цъфтят следващата година. Специалистът съветва да засадите хортензии, клематиси, обикновена скумпия и цеанотус още сега.

Засаждането на многогодишни растения и засяването на издръжливи едногодишни трябва да бъде в списъка ви със задачи за градината през септември. Луковиците също могат да се засадят сега, за да могат да пуснат корени, преди почвата да се овлажни твърде много. Тези цветя могат да включват минзухари, нарциси, лалета, кокичета и зюмбюли.

Септември е чудесно време за третиране на растения, повредени от сушата. Ако след няколко горещи летни месеца е имало много малко дъжд, трябва да полеете обилно растенията си и да отрежете всички повредени части.

Освен това е добра идея да нанесете дебел слой мулч около основата на стъблото. Можете да използвате дървесна кора, слама, камъчета, натрошен камък, компост или добре угнил оборски тор като мулч.

През септември е важно да се изберат торове, които съдържат минимално количество азот и повишено количество фосфор и калий. Азотът стимулира растежа на зелената маса, което е изключително нежелателно преди зимата: през есента многогодишните растения трябва да се „фокусират“ не върху растежа, а върху укрепването на корените и узряването на леторастите, за да имат време да се подготвят за студа.

Основните елементи през този период са калий и фосфор. Фосфорът насърчава развитието на мощна коренова система, подобрява зимната издръжливост на растенията. Калият повишава устойчивостта към болести, насърчава образуването на цветни пъпки и също така подобрява зимната издръжливост.

За да подхраните цветната леха през септември, можете да използвате или минерални торове с тези макроелементи( суперфосфат, калиев сулфат, калиево-магнезиев сулфат), или естествен тор, направен от дървесна пепел, който също намалява киселинността на почвата.

Подготовката на моравата за зимата включва косене на тревата и изчистване от плевели. Важно е също да събирате семена от дървета и храсти за следващия вегетационен период. Опитайте да съберете жълъдите и кестени, тъй като те покълват лесно.

