Засадете луковиците в саксиите така и през пролетта цветята ще цъфтят без да спират

Методът „лучена лазаня“ става все по-популярен сред градинарите - засаждането на луковици на цветя на няколко слоя в саксии, кашпи или контейнери. Този лайфхак ви позволява да се наслаждавате на цветя от ранна пролет до ранно лято, тъй като различните сортове цъфтят един след друг. Когато луковиците се засаждат на пластове, всеки вид настига цветовете на предишния.

Защо да опитате този метод за засажданен на луковици в саксии?

Този метод има няколко предимства:

Дълготраен цъфтеж. Получавате няколко „вълни“ от цветя от един контейнер.

Спестява време. Всички луковици се засаждат едновременно през есента и се наслаждавате на резултата през пролетта.

Мобилност. Контейнерите могат да бъдат поставени на балкон, тераса или в двора и пренаредени през пролетта в зависимост от дизайна.

Адаптивност. Методът е подходящ дори за тези, които нямат градина, всичко, от което се нуждаете, е саксия с достатъчна дълбочина.

Инструкции за засаждане на луковиц в саксии

Изберете контейнер. Той трябва да е с дълбочина поне 30 см и задължително да има дренажни отвори. Добавете слой чакъл или експандирана глина. Това ще предотврати застоя на вода. Изсипете специална почва за луковици. Тя е лека и добре пропусклива за влага. Засадете първия слой (най-дълбокия). Това могат да бъдат лалета или алиуми. Поставете луковиците с острия край нагоре. Поръсете със слой почва (7–10 см). Добавете втори слой. Нарциси или зюмбюли са подходящи. Поръсете отново с почва (5–7 см).

Засадете третия слой (най-близо до повърхността). Това могат да бъдат минзухари или кокичета. Напълнете контейнера догоре с почва и го полейте. Почвата трябва да е влажна, но не прекалено мокра. Ако желаете, добавете мулч. Той ще предпази от температурни промени и ще задържи влагата.

Как да редувате слоевете за засаждане:

Долен слой (дълбок, цъфти по-късно): лалета, алиуми.

Среден слой (средно ранен цъфтеж): нарциси, зюмбюли.

Най-горен слой (ранен цъфтеж): минзухари и кокичета.

Важно: изберете луковиците, които засаждате в една саксия, така че да имат еднакви изисквания за осветление и поливане.

Засадете луковиците през есента. Оптималното време е от края на септември до средата на ноември, когато температурата е все още над нулата, но вече е хладна.

Зимуване. По-добре е саксиите да се поставят на стойки или крака, за да се избегне застой на водата. Ако зимата е снежна и слани падат до -15°C, струва си да се изолира контейнерът с чул или агрофибър.

Защита от гризачи: Покрийте горната част на контейнера с метална мрежа, за да предотвратите изкопаването на луковиците от мишки.

Поливане през зимата. Проверявайте влажността на почвата на всеки 2-3 седмици. Ако е суха, полейте я малко.

