Цъфтящи стайни растения, които ще направят дома ви да изглежда невероятно

Когато става въпрос за придаване на дома ви на изблик на естествена красота, нищо не се доближава до стайните растения. Освен това, растенията са полезни за дома ви по редица причини. Освен че изглеждат добре, изследванията показват, че те могат да помогнат за намаляване на нивата на стрес и да ви накарат да се чувствате успокоени и комфортно. Проучванията също така показват, че стайните растения подобряват креативността и производителността. Освен това, грижата за тях е терапевтична, а доказателствата сочат, че отглеждането на растения на закрито може да подобри качеството на въздуха вътре, според Healthline .

Растенията, които цъфтят, имат всички изброени по-горе предимства, плюс това добавят още повече цвят към дома ви. И макар че повечето цъфтящи растения са лесни за грижи, ако ви е трудно да поддържате стайните растения живи, има някои, които изискват малко внимание и дори могат да преживеят пропуснато поливане

1. Орхидея

Що се отнася до красотата, нищо не може да се сравни с орхидеите (Orchidaceae). Те са уникални, с дълги, извити клони и пъстри цветове. За да се погрижат за орхидеите най-добре, The Spruce препоръчва да се опитате да възпроизведете естествената им среда колкото е възможно повече, което означава да ги държите в специализирана почвена смес, която включва кора, корк и мъх, за да се предотврати развитието на кореново гниене.

Изисквания за слънчева светлина: силна светлина, но избягвайте пряка следобедна светлина

Нужди от вода: поливайте обилно всяка седмица или месец в зависимост от сезона, като позволявате на корените да изсъхнат между поливанията

2. Лилия на мира

Спатифилумите (Spathiphyllum) добавят нотка елегантност към дома ви. Те могат да станат доста големи, така че е най-добре да ги държите в просторна част на къщата. Ако искате красиво цъфтящо растение, но ви е трудно да поддържате някои растения живи, тогава спатифилумът е за вас, защото е лесен за отглеждане. Тези растения обаче могат да причинят леко стомашно разстройство, ако бъдат погълнати, така че ги дръжте далеч от деца и домашни любимци, според The ​​Old Famers Almanac .

Нужда от слънчева светлина: много индиректна светлина, избягване на следобедна слънчева светлина

Нужди от вода: поддържайте почвата влажна, но не преполивайте

3. Африканска теменужка

Ако търсите малко растение, което ще добави лилав акцент към почти всяка стая, може би е добре да помислите за африканска теменужка (Saintpaulia ionantha). Gardening Know How отбелязва, че е важно да се осигури правилно поливане на африканските теменужки, добавяйки, че трябва да поливате с хладка вода, престояла 48 часа. Поливайте в основата, за да избегнете намокряне на листата. Прищипвайте мъртвите цветове, за да насърчите по-голям цъфтеж.

Нужди от слънчева светлина: филтрирана светлина със среден интензитет

Нужди от вода: когато почвата е почти суха на допир

4. Оксалис

Оксалисът (Oxalidaceae) е привличащо вниманието растение, известно още като фалшива детелина, защото триъгълните му листа приличат на листата, които виждате на растенията детелина. Въпреки че листата на растенията оксалис са привличащи вниманието, те имат малки, бели цветове, които допринасят за тяхната привлекателност. Освен това са сравнително лесни за грижи, стига да задоволявате нуждите им от светлина и вода, според Better Homes & Gardens .

Нужда от слънчева светлина: изобилие от ярка до непряка слънчева светлина

Нужди от вода: Оставете почвата да изсъхне по средата на времето между поливанията

5. Бромелиевата ехмея

Ако търсите нещо екзотично, което ще ви спре дъха, тогава ехмея бромелия (Bromeliaceae) може да е точно за вас. Тези растения имат широки, прашни листа и зрелищни, шиповидни цветове. Ехмеите бромелии обаче изискват внимание - трябва да ги държите на място, което има добра циркулация и не се затопля твърде много, съветва Gardening Channel .

Нужда от слънчева светлина: непряка слънчева светлина

Нужди от вода: поливайте центъра на цъфтежа около половината от него на всеки две седмици; когато почвата е суха на допир, поливайте обилно, докато водата се отцеди от дъното на саксията.

6. Коледен кактус

Не позволявайте името да ви заблуди: Коледният кактус (Schlumbergera buckleyi) ще цъфти през цялата година при подходящи условия. Тези растения имат дебели, висящи клони с червени, розови, лилави или бели цветове, прикрепени към краищата. За да стимулирате цъфтежа, поставете растението на напълно тъмно място за около 12 часа през нощта и го изложете на около 10 часа светлина през деня няколко седмици преди Коледа, според Марта Стюарт .

Нужда от слънчева светлина: ярка, непряка слънчева светлина

Нужди от вода: поливайте, когато горният слой на почвата е сух или когато листата започнат да се набръчкват