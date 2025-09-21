Дървета и катерливи растения, които трябва да държите далеч от дома си

Те може да изглеждат красиво в дома, но има реални рискове, които някои дървета, храсти или увивни растения представляват, когато са засадени твърде близо до къщите. Фокусът върху естетиката, а не върху практичността, може да доведе до лоши решения и за съжаление истината е, че много собственици на жилища може да не осъзнават опасностите, които растенията могат да представляват за имота им.

Растенията могат да имат естествено разрушителни наклонности и могат да повредят домовете, без дори да забележите. Има видове растения, които често виждате засадени близо до имоти, които причиняват щети на стени, покриви, улуци, тръби и дори основи на сгради.

За да ви помогнем да избегнете стрес и бъдещи проблеми, ние изтъкваме пет растения, които увреждат домовете. Това означава, че можете да търсите дървета, храсти или увивни растения, с които да покриете стена, без да се страхувате от проблеми в бъдеще. Разглеждаме тези, които трябва да се избягват, и най-добрите алтернативи, които предлагат красота без разрушение.

Растения, които увреждат домовете

Може би знаете някои дървета, които не бива да засаждате близо до къща , но какво да кажем за катерливите растения, които също могат да повредят дома ви?

В това ръководство имаме и двете за растенията, които увреждат домовете, като експертите разкриват потенциалните проблеми и по-умните решения за засаждане, които ще ви спестят главоболие.

Плачеща върба

Нека започнем с едно дърво, което, макар и зашеметяващо на правилното място, може да причини много щети на имота, когато е засадено на неправилното място. Плачещата върба е проблематична поради обширната си коренова система, която се разпростира надалеч и нашироко в търсене на вода.

Плачещите върби са инвазивни растения, тъй като могат да изпреварят местните видове и са известни като бързорастящи дървета , които причиняват множество проблеми на домовете.

Тъй като щетите им се нанасят невидимо, те могат да бъдат разрушителни, без вие да знаете, докато не се случи най-лошото и не се изправите пред голяма сметка за покриване на щетите и ремонта на имота ви.

Препоръчително е да засадите плачеща върба на поне 15 метра от дома си. Те са красиви и са чудесни дървета за сянка , но само когато са засадени на достатъчно разстояние, за да се избегне увреждане на домове или подземни тръби. Като цяло, те имат място, но плачещите върби определено не са дърво, което да се засажда близо до къща.

Глициния

Глицинията се отглежда по имоти от векове и едно споменаване на глициния може да извика образи на класически английски имоти, украсени с впечатляващи лилави цветове. Това популярно цъфтящо увивно растение обаче крие мрачна тайна, тъй като агресивните му лози са способни да нанесат огромни щети, ако не се контролират.

Сам Нийман предупреждава, че това „разрушително растение“ е „толкова енергично“, че уврежда стените, по които расте. Той добавя: „С течение на времето лозите стават толкова големи, че ще завладеят цели къщи.“

Те са увивни растения, които могат да повредят домовете, тъй като дебелите им стъбла разширяват пукнатини в мазилата по стените, създавайки места, където водата може да проникне и да причини щети от замръзване. Стъблата също така увреждат улуците и керемидите на покрива, ако се оставят да растат, поради което редовното подрязване на глицинията е от съществено значение, за да се контролира катеренето.

Корените на глицинията също са агресивни, когато са засадени твърде близо до имот и могат да причинят проблеми с канализацията и тръбите.

Фикусови дървета

Фикусите са атрактивни вечнозелени или широколистни дървета, отглеждани за листа, сянка или плодове.

Фикусите са популярни декоративни допълнения от години и могат да внесат средиземноморска градинска атмосфера във всяко пространство; красотата им обаче крие зловеща истина. А именно, че имат разрушителни корени, което е довело до забрана на някои асоциации на собственици на жилища да отглеждат фикуси.

Матю Роулингс , основател на „Tropical Tree Guide“, казва за фикусите: „Кореновите им системи са известни с това, че напукват тръби, изкривяват тротоари и увреждат инфраструктурата.“

Тази проблемна коренова система може да се разпростре на повече от 6 метра от ствола на дървото, а тези странични корени растат близо до повърхността. Те могат да повредят канализация, канализация или басейни, да повдигнат вътрешни дворове, алеи или тротоари и дори да засегнат основите на домовете.

Има основателни причини да отглеждате смокинови дървета и има голям избор от тях, но внимавайте за разпростиращите се корени и им дайте много място, далеч от дома си.

Английски бръшлян

Английският бръшлян е друго увивно растение, което краси домовете от стотици години, но си има доста добра репутация като растение, което може да повреди имущество. И така, какви точно щети причинява и колко са лоши?

Истината е, че може да причини проблеми и експертите не го препоръчват. Луиз Старши и Питър Вагнер , майстори градинари и щатни градинари в музея и градината Морвен в Принстън, Ню Джърси, твърдят, че английският бръшлян „може да повреди хоросана и боята“ и „не трябва да се допуска“ да расте по къщите.

Докато Матю Роулингс казва за английския бръшлян: „Макар и много красив, той може да задържа влагата по стените и да използва слаб хоросан, което води до дългосрочни проблеми.“

Проблемът с английския бръшлян е в неговите въздушни корени, които се разрастват в пукнатини или фуги в зидарията и ги разширяват, създавайки структурни дефекти и пропускайки влага. Катерещото растение може също да причини щети на прозорци, улуци и керемиди.

Тромпетно ​​пълзящо растение

Тромпетната лоза, известна още като тромпетна лоза, е друго бързорастящо катерливо растение, за което трябва да сте наясно.

За негова чест, има основателни причини да отглеждате тръбна лоза . Преди всичко, тя създава фантастична гледка от ярки цветове през лятото, които привличат колибри и други опрашители.

Опасностите от това, че тръбна трева се разпространява по дома ви, са, че малките ѝ коренчета се прикрепят и проникват във всяка възможна повърхност. Те могат да повредят стените, да проникнат в пукнатини и да отслабят фугите, както и да проникнат в облицовка, улуци и водосточни тръби.