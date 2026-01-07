Машинното гласуване: Развенчаване на митовете за "венецуелските измами" в България

Спорът за или против машинното гласуване в сутрешния блок на БНТ между изборните експерти проф. Михаил Константинов и Стоил Цицелков се фокусира и върху около твърденията за "венецуелските измами" с машинния вот. Въпросът как ще гласуваме възникна непосредствено след оставката на кабинета "Желязков" и очертаващите се нови предсрочни парламентарни избори, тъй като много партии обявиха, че искат промени в Изборния кодекс и въвеждането на изцяло машинно гласуване.

Твърденията за "венецуелските измами" в България

Темата за така "машините на Мадуро" повдигна за пореден път проф. Константинов, който заговори за лицемерие от страна на хората в България, които искат да се гласува с машини. "От една страна ни казват следвайте европейските практики, където Европа е извхърлила машините и изведнъж - гласувайте, както е гласувала Венецуела", добави той.

Само че този път Константинов получи достоен отговор. Стоил Цицелков обърна внимание на следните факти: Че диктаторът Мадуро е бил хванат да манипулира изборите в своя полза с технологията на "Смартматик" 2018. "На тези последни избори 2024 г. във Венецуела друга фирма беше доставчик на машини с подобна технология. Опозицията успя да придобие автоматичните протоколи (от машините) и успя да докаже, че Мадуро не печели, а той никога не извади тези протоколи и затова Европа не е признала тези избори и не го признава за легитимен", добави Цицелков.

В тази връзка проф. Константинов представи данни, че 60% от българите предпочитат хартията и според него трябва да им се дадат възможност да гласуват така. Според Цицелков пък тези данни се дължат на дезинформацията срещу машините в България от страна на определени партии.

Машините и Европа

Двамата спориха и за процента на машинното гласуване в Европа, като според проф. Константинов такъв тип гласуване в ЕС няма. "Питайте чатбота къде има? В Белгия. 1% от населението в Европа гласуват с машини", посочи той.

"В Германия 19 млн. имаха право да гласуват онлайн, 5 млн. гласуваха във Франция онлайн и във Франция ползват машини", добави Цицелков.

Проф. Константинов обясни, че като цяло 1% от тези 500 млн. имат възможност да гласуват с машини, а Цицелков го прекъсна, че никъде в Европа нямат 15-20% невалидни бюлетини. Проф. Константинов изтъкна, че този процент се е отнасял само за изборите за общински съветници.

Спорът за или против машините

Проф. Михаил Константинов разви хипотезата, че голяма част от промените с машинния вот се правят, за да бъдат изолирани големи маси хора от българския изборен процес. "Избирателите спаднаха трайно със 740 000 средно на всички избори. Моята хипотеза е, че машините изгониха част от избирателите. 800 000 българи си получават пенсиите на пощенските клонове, не използват банкови карти и никога не са виждали машина за гласуване. Ако искат да лишат право на глас турци, цигани, по-слабо образовани, да го кажат", посочи проф. Константинов.

От своя страна Стоил Цицелков обясни, че технологиите не са се въвели в България целесъобразно, като отбеляза, че не знае какво значи 100% машинно гласуване. "Това, което е важно, е да ползваме капацитета. Като ще ползваме машини, да ползваме пълния им капацитет, а не да ги ползваме като принтери", добави той.

Според него обаче проблемът е, че имаме изключително много избирателни секции, при положение, че намалява населението ни. "Как ще занесем машини за гласуване в секции, където гласуват 30 човека, 9 от тях са в комисия", добави Цицелков

Препоръките

Двамата постигнаха консенсус по отношение на препоръките за гласуването.

"Рязко да се повишиви качеството на изборната администрация. Не да стоят по 9 души, а да бъдат 3-4 пет души, и ако може както в Гърция - по един юрист във всяка секция", смята проф. Константинов.

Стоил Цицелков се съгласи с тази препоръка, като каза, че трябва поне да са грамотни членовете на секциите. "Това се променя чрез законодателни промени, защото ЦИК не правят нищо, което не им е вменено излишно", добави Цицелков и напомни как ЦИК са писали методически указания да не заменят членовете в последния момент.