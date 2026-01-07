Заради ваксините за КОВИД-19: “Байер“ съди три компании

Германската фармацевтична и агропромишлена група “Байер“ (Bayer) е завела съдебни искове срещу производителите на ваксини срещу КОВИД-19 “Пфайзер“ (Pfizer), “Байонтек“ (BioNTech) и “Модерна“ (Moderna) за предполагаемо нарушение на патенти, свързани с технологията за иРНК (mRNA), съобщи представител на компанията, цитиран от Ройтерс и БТА. Исковете са подадени във федерален съд в щата Делауеър, САЩ. Според “Байер“ използваната в тези ваксини технология за стабилизиране на генетичния материал е защитена с патент, подаден още през 80-те години от дъщерната компания на концерна „Монсанто“ (Monsanto). Първоначално технологията е била разработена с цел създаване на по-устойчиви селскостопански култури.

Снимка iStock

Освен това “Байер“ е завела и отделен иск срещу американския концерн “Джонсън енд Джонсън“ (Johnson & Johnson) във федерален съд в щата Ню Джърси. Компанията настоява за изплащане на обезщетение в неуточнен размер, като подчертава, че не търси забрана за продажбата на ваксините.

Стари патентни спорове

От “Байер“ уточняват, че компанията не е участвала в разработването или производството на ваксини срещу КОВИД-19.

Делата са част от по-широка серия от патентни спорове, свързани с ваксините срещу коронавируса. Още през 2022 г. “Модерна“ заведе иск срещу “Пфайзер“ за нарушение на патенти. През 2024 г. “Пфайзер“ и “Байонтек“ отчетоха общи приходи от над 3,3 млрд. долара от ваксината “Комирнати“ (Comirnaty).

“Модерна“ реализира около 3,2 млрд. долара от ваксината “Спайквакс“ (Spikevax). “Джонсън енд Джонсън“ преустанови продажбата на своята ваксина срещу КОВИД-19 в САЩ през 2023 г.

