"От партия, спечелила избори, до маргинална формация": Андрей Чорбанов обясни защо напусна ИТН

ИТН измина пътя от партия, спечелила избори, до маргинална формация, която не участва реално в управлението, а изпълнява решения, взети извън парламентарната група. Така проф. Андрей Чорбанов обясни в ефира на Нова телевизия защо е напуснал парламентарната група и партията. Той подчерта, че напускането му не е резултат от личен конфликт, а "от дълбоко натрупано несъгласие с начина, по който партията функционира и участва във вземането на решения".

Чорбанов критикува начина, по който са вземани ключови политически решения, включително участието в управление с партии, срещу които ИТН е водила остра кампания. По думите му тези решения не са били обсъждани или гласувани в парламентарната група, а са идвали централизирано от ръководството.

Той подчерта, че компромисите в коалиционните формати са довели до размиване на програмата и идентичността на партията, а специалистите, с които ИТН е стартирала, постепенно са напуснали.

Проф. Чорбанов потвърди, че е изпратил писмо и до лидера на ИТН Слави Трифонов, но не е получил отговор. По думите му писменият текст е бил най-коректната форма за изразяване на мотивите му, тъй като "написаното остава" и не може да бъде изкривено или забравено.