Едногодишни растения, които да засадите преди настъпването на студеното време

Градинарският сезон трае ограничено - освен ако не сте от онези умни градинари, които са измислили как да засаждат през цялата година. Ако сте, щом краят на лятото наближи, вече сте се насочили към есента, зимата и пролетта. С пакетче семена в едната ръка и купчина едногодишни растения в другата, вие сте готови да подготвите почвата за градина, която остава продуктивна и в по-хладно време и се събужда през пролетта с желание да цъфти. За да процъфтяват разнообразни цветя, зеленчуци и билки във вашата градина тази и следващата година, помислете за засаждането на тези 15 едногодишни растения, преди да настъпи студеното време.

Още: Орхидеите могат да цъфтят през зимата: Обърнете внимание на тези неща

Устойчивите едногодишни цветя ще осигурят есенни цветове във вашата градина, докато същите студоустойчиви зеленчуци, които отглеждате през пролетта, могат да удължат годната ви реколта през есента. Някои едногодишни растения, като теменужки и щурци, могат дори да презимуват, като се възстановяват през пролетта, за да осигурят ранен цъфтеж. По подобен начин има няколко студоустойчиви зеленчуци, които можете да засадите директно в земята през есента, за да дадете на градината си предимство през пролетта. Независимо дали става въпрос за засаждане на едногодишни растения за разсад или за сеене на едногодишни семена, вашият климат определя кога можете да засадите, но градинарите, които планират внимателно, могат да продължат да засаждат чак до зимата.

Винаги, когато планирате есенна градина с едногодишни растения, е разумно да разгледате каталози със семена (печатни или онлайн), които съдържат раздел за есенно и зимно градинарство.

Още: Цвете, което да засадите през ноември за по-ранен и по-дълъг цъфтеж през пролетта

Броколи и карфиол

Ако някога сте се опитвали да отглеждате броколи или карфиол (Brassica oleracea) по време на горещо време, вероятно сте се сдобили с хаос от цветове. Това е така, защото тези растения са членове на семейство Кръстоцветни (Brassicaceae). Те са добре известни с това, че предпочитат по-хладно време и докато се отглеждат през традиционния вегетационен период в по-хладен климат, в по-топлите зони е най-добре да се отглеждат през зимата. На много места можете да добавите броколи и карфиол към есенните си цветни лехи за пълнеж и зеленина, преди в крайна сметка да се окажат в кухнята ви.

Голямата грешка, която кара листата на мирната ви лилия да се извиват и свиват

Невен

Когато засаждате едногодишни растения през есента, независимо дали са семена или разсад за разсад, изберете студоустойчиви сортове, които могат да понесат леки слани. Например, невенът (Calendula officinalis) може да понесе температури до -5 градуса по Целзий. Невенът добавя невероятен цвят към есенните градински саксии и цветни лехи, а тъй като лесно се самозасява, може да се засее директно в градината през есента. Някои градинари използват този метод, за да намалят натоварването си през пролетта.

Още: Защо листата на вашия спатифилум увисват

Кориандър

Много растения продължават да дават плодове дори при по-ниски температури и по-кратки дни, и ако планирате предварително, можете да се наслаждавате на пресни, ароматни продукти до късна есен и зима. Ако кориандърът (Coriandrum sativum) е една от любимите ви билки, имате късмет, защото обича хладните и влажни условия, типични за есента.

Увивни растения, които никога не бива да отглеждате край дома си

Космо

Когато подреждате градината си тази есен, помислете за засаждане на едногодишни цветя, които лесно се самозасяват, като космос (Cosmos bipinnatus). Космосът може да се засажда от семена през есента, за да дадете на градината си преднина за пролетта. Времето за засаждане обаче е ключово в по-студения климат, защото е добре да засадите семената след като са минали няколко слани. Това гарантира, че те няма да покълнат, докато не стане достатъчно топло, за да оцелеят. Ако сте в по-топъл климат, като например зона 10 във Флорида, можете да отглеждате космос през есента, без да се притеснявате толкова много за времето.

Още: Полейте красулата с този отпадък и ще расте като луда

Копър

Копърът (Anethum graveolens) е популярна самозасяваща се билка, която можете да засадите през есента, използвайки същите методи, описани по-горе за космоса. Можете да използвате последователни засаждания на копър на всеки две до три седмици през лятото, за да осигурите непрекъснато снабдяване със семена. Необходими са около осем седмици, за да е копърът готов за прибиране на реколтата, когато се отглежда от семена. Дори в по-студен климат, той би трябвало да се справя добре, когато е засаден в студена сандвич. Като лесен начин да привлечете полезни насекоми в градината си , засадете копър и космос заедно, за да създадете безопасно убежище за калинките.