Есенни едногодишни растения, които да засадите още сега

Само защото лятото е свършило, не означава, че и вашата градина е свършила. Без значение къде живеете, има изобилие от есенни едногодишни растения, които ще ви помогнат да поддържате есенната си градина силна.

Невен

Известен още като саксиен невен, Calendula officinalis цъфти през пролетта, забавя цъфтежа си през горещото време и се възстановява рязко през есента, особено ако осигурите вода и сянка през летните жеги. Наситено оранжевите и златисто цъфтящи сортове го правят идеален за есенни букети и градини, но е красив и в прасковено, розово, червено и кремаво.

Още: Засаждане на лалета и нарциси през октомври: Ето 3 грешки, които всеки друг градинар прави

Невенът расте от големи семена и покълва бързо, което го прави лесно цвете за засяване директно в градината или в контейнери, казва Робин Трот, преподавател по градинарство в Университета на Минесота.

Кориандър

Бързорастящият Coriandrum sativum е пролетен фаворит, който може да бъде засаден отново през есента, след като летните температури се понижат. Дантелените му листа са красиви в градината или в контейнери, а пикантният му, свеж вкус добавя пикантност към пестото и салсата, казва Шери Дорн, градинар в Университета на Джорджия.

Как да разберете кога ябълките са готови за бране

Оставете растенията кориандър да развият своите нежни бели цветове, за да добавите още повече интерес към есенната си градина или саксии и да предложите храна на опрашителите, казва Дорн. Листата ще загубят малко от вкуса си, но ако сезонът ви е достатъчно дълъг, растението ще произведе семена от кориандър в твърди, кръгли люспи, които можете да изсушите и използвате за готвене.

Още: 5 грешки при почистване на есенната градината

Колеус

Тревисто многогодишно растение, което обикновено се отглежда като едногодишно, Plectranthus scutellarioides покрива градината ви или каскади от контейнери в богати нюанси на розово, лилаво, червено, зелено, жълто и жълто-зелено шартрез, като става все по-буйно с напредването на сезона.

Какво е горен почвен слой в градината и защото е толкова важен за реколтата ви

Предлага се в широка гама от форми и размери, което ви дава много възможности за разположение в градината, казва Трот. „По-късите, 15-сантиметрови растения са наистина добра ограда за предната част на градината, но могат да бъдат и рок звездата във вашата градина, защото могат да бъдат много високи и да имат толкова голямо разнообразие в текстурата и цвета си“, казва тя.

Копър

Още: Как да държите плъховете и мишките далеч от къщата си

Anethum graveolens обича температури между 10 и 27 градуса. И докато някои сортове растат високи и са склонни да се накланят без опора, компактните джуджета са по-гъсторастящи и се развиват особено добре в контейнери.

Копърът е и фантастично местообитание за пеперудите Източна черна лястовица, чиито жизнени цикли – от яйца до гладни гъсеници, какавиди и пеперуди – протичат върху растенията. „Много е забавно да се наблюдава“, казва Дорн.