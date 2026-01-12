Спорт:

Варна пред обявяване на грипна епидемия

Варна пред обявяване на грипна епидемия

Да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари предлагат от Регионалната здравна инспекция в града. Това съобщи директорът на инспекцията Цонко Паунов след заседание на Областния щаб за борба с грипа. Предложението е учениците да минат на онлайн обучение, свижданията и плановите операции в болниците да бъдат прекратени. Предвижда се детските градини и яслите да продължат да приемат деца, но при засилен медицински контрол.

Грипът настъпва

Броят на заболелите от грип и остри респираторни заболявания в Ямболска област се увеличава, но засега е далеч от епидемичните за региона стойности. Най- често боледуват деца на възраст от 5 до 14 години.

През последната седмица отчетената заболяемост е 195 на 10 хиляди души население, при епидемична стойност 342-ма на 10 000 души, уточни директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Радостина Калчева.

"Намираме се в навечерието на най-високите стойности на тазгодишната грипна вълна. Заради промените в щама вирусът се предава по-лесно и засяга повече хора. Но опасенията за тежко протичане и висок риск от развиване на усложнения не се оправдават. Рискови са възрастните хора с хронични заболявания", каза по-рано днес главният здравен държавен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

Експертът предположи, че към края на януари или началото на февруари пикът вече ще е преминал.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
