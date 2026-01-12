Спорт:

"Не сте паднали сами": Мирчев отговори на Борисов за "платените протести"

12 януари 2026, 14:50 часа 260 прочитания 0 коментара
"Не сте паднали сами": Мирчев отговори на Борисов за "платените протести"

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев остро разкритикува твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че антиправителствените протести в края на миналата година са били финансирани от контрабандисти и данъчни измамници.

По-рано днес Борисов заяви пред партийния актив, че зад масовите демонстрации, довели до оставката на кабинета "Желязков", стоят хора, засегнати от ограничаването на контрабандата. В свой стил обаче той не не представи доказателства, имена или конкретни данни.

"Подмяна на реалността"

В позиция Мирчев определи думите на Борисов като пореден опит за подмяна на реалността и омаловажаване на общественото недоволство. Още: Ивайло Мирчев: Корупционният модел „Борисов - Пеевски“ се прегрупира, за да запази властта

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт - нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами. Никой не е плащал на протестиращите - отвратени са истински от вас", заяви Мирчев.

По думите му истинската причина за краха на управлението е била пълната му зависимост от Делян Пеевски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича 'най-доброто', беше абсолютно подчинено на Пеевски", допълва депутатът от ПП-ДБ.

Мирчев обвини лидера на ГЕРБ, че се опитва да изгради "фалшив разказ" за протестите и причините за падането на кабинета.

"Днес се опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата — убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии", посочва той. Още: Мирчев: Няма да се коалираме с ГЕРБ, воден от Борисов. Самостоятелно мнозинство е възможно

В края на позицията си Мирчев отправя и конкретни политически искания към ГЕРБ, които според него остават без отговор:

"Иначе има няколко важни неща, които трябва да свърши — да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски. За тях смелост няма."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Бойко Борисов Ивайло Мирчев протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес