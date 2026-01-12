"Не сте паднали сами": Мирчев отговори на Борисов за "платените протести"

Депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев остро разкритикува твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че антиправителствените протести в края на миналата година са били финансирани от контрабандисти и данъчни измамници.

По-рано днес Борисов заяви пред партийния актив, че зад масовите демонстрации, довели до оставката на кабинета "Желязков", стоят хора, засегнати от ограничаването на контрабандата. В свой стил обаче той не не представи доказателства, имена или конкретни данни.

"Подмяна на реалността"

В позиция Мирчев определи думите на Борисов като пореден опит за подмяна на реалността и омаловажаване на общественото недоволство. Още: Ивайло Мирчев: Корупционният модел „Борисов - Пеевски“ се прегрупира, за да запази властта

"Преди време Борисов каза, че сам е паднал от власт - нагло изявление. Но днес изнагля още повече, като каза, че протестите била финансирани от данъчни и ДДС-измамници. Да му кажа ясно: свалиха ви хората с невиждани протести в цялата страна. Не сте паднали сами. Никой не е плащал на протестиращите - отвратени са истински от вас", заяви Мирчев.

По думите му истинската причина за краха на управлението е била пълната му зависимост от Делян Пеевски.

"Свалиха ви, защото това правителство, с което Борисов се гордее и нарича 'най-доброто', беше абсолютно подчинено на Пеевски", допълва депутатът от ПП-ДБ.

Мирчев обвини лидера на ГЕРБ, че се опитва да изгради "фалшив разказ" за протестите и причините за падането на кабинета.

"Днес се опитва да съчини някакъв фалшив разказ за случилото се, както прави винаги. Това пренебрежение към интелекта на хората му изяде главата — убеждението, че всякакви глупости и лъжи могат да се продават като истина. Не могат. Само пред актива може да ги каканиже тези лакардии", посочва той. Още: Мирчев: Няма да се коалираме с ГЕРБ, воден от Борисов. Самостоятелно мнозинство е възможно

В края на позицията си Мирчев отправя и конкретни политически искания към ГЕРБ, които според него остават без отговор:

"Иначе има няколко важни неща, които трябва да свърши — да му ги напомня: подписи от парламентарната група на ГЕРБ за оставката на шефа на КПК, връщане 100% машинното гласуване и сваляне на охраната от НСО — неговата и на Пеевски. За тях смелост няма."