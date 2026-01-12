Осъдена за кражба на 54 млн. паунда българка пак кандидатства за помощи във Великобритания

Българка, замесена в най-мащабната измама с социални помощи в историята на Великобритания, отново се е регистрирала за получаване на "Универсален кредит" малко след освобождаването си от затвора, като междувременно се оплаква, че съдебното дело я е оставило "депресирана". За случая съобщава "Дейли мейл", който публикува материала под заглавие "Смеейки се в лицето на работещите усърдно данъкоплатци".

Схемата

Цветка Тодорова беше осъдена през май 2024 г. на три години лишаване от свобода за участието си в престъпна схема, ощетила британските данъкоплатци с над 54 милиона паунда. След излизането си от затвора 54-годишната жена се е върнала в дома си в Лондон и заедно със съпруга си отново е подала документи за "Универсален кредит". По думите ѝ той получава около 1300 паунда месечно. Още: С ножове в училище, ритане и плюене на учители: Протест срещу агресията сред учениците

В интервю от нает апартамент в лондонския квартал Ерит Тодорова заявява, че няма намерение да напуска страната и ще се противопостави на опитите да бъде депортирана в България, като същевременно открито говори за живота си, финансиран с публични средства. Пред "Дейли мейл" тя казва:

"Не искам да напускам Великобритания. Семейството ми е тук и ми помогна. Върнах се на помощи от 30 декември. Ще бъдат около 200 паунда на месец. Нямам право да работя".

След запитване от страна на изданието британското Министерство на труда и пенсиите е обявило, че преразглежда решението за отпускане на социална помощ на Тодорова.

Всички останали участници в престъпната група, с изключение на Али Гюнеш, вече са освободени от затвора и се намират на свобода под имиграционна гаранция, докато чакат процедури по депортиране. Репортери на "Дейли мейл" са опитали да се свържат с част от тях, но без успех. Съседи твърдят, че някои от освободените продължават да живеят охолно, прекарвайки дните си в пушене и разходки по халати. Още: След най-голямата кражба на социални помощи в Англия: От задигнатите над 53 млн. паунда ще бъдат върнати едва 2 млн.

По данни на британските власти до момента са възстановени около 1 милион паунда от откраднатите средства, като се правят опити за възстановяване на още толкова – сума, която е нищожна на фона на общата щета. Това предизвиква сериозно обществено недоволство във Великобритания.

Схемата е била разкрита, след като български полицай е сигнализирал британските служби за престъпници в Сливен, които внезапно са се сдобили с големи парични средства. Разследването установява, че групата е използвала около 6000 откраднати самоличности, за да подава фалшиви искове за "Универсален кредит", включително с имената на деца, живеещи в България, в рамките на петгодишната измама.