След трагедията с 40 жертви в Швейцария: Собственикът на бара остава в ареста

Швейцарски съд разпореди задържаният съсобственик на бар "Констеласион" в ски курорта Кран Монтана, където новогодишен пожар отне живота на 40 души, да остане в ареста, съобщи телевизия SRF, цитирана от БТА. Жак Морети бе арестуван в петък заради риск от укриване, след като прокуратурата на кантон Вале разпореди задържането му след дълъг разпит на него и съпругата му Джесика.

Очакваше се решение дали има основания за по-нататъшно задържане на Морети.

Семейство Морети изрази съжалението си за случилото се в бара и заяви, че ще сътрудничи изцяло на разследването.

Главният прокурор на кантона Вале Беатрис Пилю заяви в изявление, че задържането на мъжа е необходимо, за да се избегне "риск от бягството му". Съпругата на Жак и също собственик на заведението Джесика Морети остава на свобода под съдебен надзор, се посочва в изявлението.

В швейцарския търговски регистър френското семейство Жак и Джесика Морети са вписани като собственици на бар "Констеласион" в алпийския курорт Кран Монтана, където пожарът в ранните часове на 1 януари, отне живота на 40 души, половината от които непълнолетни, а 116 души бяха ранени, повечето от които са са със сериозни наранявания. Според информация от властите сред жертвите има 22 швейцарци и 18 чужденци. Френското външно министерство съобщи за 9 загинали французи. Сред ранените има 69 швейцарци, 23 французи и 12 италианци, включително хора с двойно гражданство.

Швейцарските власти започнаха наказателно разследване срещу собствениците, които са заподозрени в непредумишлено убийство, непредумишлено нанасяне на телесна повреда и непредумишлено причиняване на пожар.