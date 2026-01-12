Правителството във Венецуела: Освободихме 116 политически затворници

Венецуела обяви, че 116 политически затворници са били освободени, след като миналата седмица правителството започна да освобождава лицата, които са били вкарани в затвора по времето на президента Николас Мадуро.

Мадуро беше отвлечен от американските сили по време на рейд в Каракас на 3 януари.

Още: Най-голямата американска петролна компания вбеси Тръмп заради Венецуела (ВИДЕО)

„Тези мерки са в полза на лица, лишени от свобода за действия, свързани с нарушаване на конституционния ред и подкопаване на стабилността на нацията“, се казва в изявление на Министерството на пенитенциарната служба, цитирано от АФП и БГНЕС.

В изявлението се посочва, че броят на освободените е 116, въпреки че опозицията и правозащитните организации съобщават за по-ниски цифри.

Още: За да не стане като във Венецуела: Тръмп чака сделка с Куба