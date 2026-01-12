Новолуние на 18 януари 2026: Какво ще ни донесе

На 18 януари в 21:52 ч. ще настъпи новолуние в знака на Козирог. Това е време, когато външната суматоха и суета отстъпват, а вътрешната структура става по-видима, обяснява астрологът Марина Скади.

Новолуние 18 януари 2026 г.

При това новолуние, Козирогът се проявява като Архитект, работещ бавно, но прецизно. Той ни напомня за силата на формата, нуждата от граници и че всяко движение напред изисква ясна рамка. Неговата енергия ни помага да намерим стабилност. А новолунието сякаш ни кани да се запитаме: на какво се основава моят път и какво съм готов да укрепя?

Луната в Козирог ще окаже влияние върху емоционалната сфера. През такива периоди хората са по-малко податливи на вътрешни изблици и разчитат повече на факти, отколкото на емоции. Това състояние помага да се запази хладната яснота, необходима за вземане на практични решения и действие според ситуацията.

Около Новолунието на 18 януари се случва важен съвпад: Марс среща Меркурий в Козирог. Това е съюз на Воина и Пратеника, действие и мисъл, импулс и пресметливост. Марс носи решителност, Меркурий - прецизност и заедно те създават енергия, която ни помага не само да мислим за бъдещето, но и да формулираме конкретни стъпки. Под влияние на този аспект плановете придобиват силата да се материализират.

Преходът от един енергиен слой към следващия се усеща нежно, но уверено. Първо, гмуркане в дълбините, където става ясно какво изисква внимание. След това, изграждане на опора, сякаш вътрешната рамка става по-солидна. И накрая, чувство за готовност да се продължи напред, не с рязък тласък, а с уверена, събрана стъпка.

Новолунието в Козирог символизира начало, изградено върху сила. То не изисква драстични промени, не изисква изоставяне на всичко и ново начало. То предлага нещо друго - да се укрепи важното; да се съберат сили; да се определи посока, която наистина резонира вътре във вас. Това е време, когато вътрешната ви сърцевина става по-видима, а решенията ви стават по-спокойни и по-прецизни.

Тази нощ отваря цикъл, който цени издръжливостта, постоянството и способността да се устои на курса. И ако се вслушате в себе си в този момент, можете да усетите следващата стъпка, благодарение на дълбокото разбиране накъде води пътят ви.

Меркурий е архетипът на Посланика, този, който пренася идеи от вътрешния свят към външния и обратно. Той е отговорен за способността да се виждат връзки, да се формулират мисли, да се намират правилните думи и да се изгражда логика. Енергията му е мобилна, бърза и внимателна към детайлите.

Когато Меркурий е активен, започваме да чуваме собствените си мисли по-ясно, сякаш някой фокусира вътрешен екран. Това ни помага да отделим същественото от маловажното, да съберем разнородни впечатления в съгласувана картина и да видим структура там, където преди е имало хаос.

В Козирог, архетипът на Меркурий става по-фокусиран и прецизен. Тук Посланикът се трансформира в Стратег: той не просто предава информация, а я организира в система, търси практически ползи и формулира изпълними стъпки. Марс е архетипът на Воина, силата, импулса и действието. Той представлява способността да се инициира, да се проправя път, да се защитават граници и да се упражнява воля. Енергията му е директна, огнена и фокусирана.

Под влиянието на Марс в Козирог, ние не се втурваме напред сляпо – ние се движим така, сякаш вече разбираме най-подходящото действие при настоящите обстоятелства. Тази енергия прави решенията по-целенасочени. Дори ако ситуацията изисква решителност, импулсът преминава през вътрешен филтър на пресметливост и разбиране. Затова повечето хора избират не първия вариант, който им се изпречи на пътя, а този, който наистина води до резултат.

Козирогът е знакът на формата, структурата и подкрепата. Неговият архетип ни напомня, че всяко начало, символизирано от новолунието, изисква основа. Не красива идея, не вдъхновение, не емоция – а основа, върху която всичко може да се крепи. Тази енергия ще ви помогне да останете на курса и да предприемете стъпки, които имат смисъл в дългосрочен план.

Новолунието в Козирог на 18 януари ни напомня, че силата се крие в постоянството, а движението напред се крие в способността да се поддържа форма. Пратеникът (Меркурий) носи яснота. Воинът (Марс) носи сила. Архитектът(Новолуние в Козирог) носи структура.

