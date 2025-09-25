Есенни зеленчуци, които се самозасаждат

За успех със самозасяващите се зеленчуци, отделете време, за да научите как ще изглеждат разсадът, и все пак съветвам да направите цялостен план за кухненската градина, тъй като е бързо и лесно да пресадите разсад и да го преместите на желаното място, така че да се развива здравословно и да ви даде най-добрата реколта.

Рукола

Отглеждането на рукола е бърз и лесен начин да подправите салати или сандвичи, благодарение на пиперливите листа на растението. Културата е бързорастящ зеленчук , който може да се сее от пролетта до края на лятото, а реколтата от листата на руколата се получава 4-6 седмици по-късно.

Още: 5 зеленчука, от който трябва да вземете семена тази есен

Едногодишната рукола често се разпада при топли температури или поради липса на влага. Листата стават горчиви, след като растението започне да цъфти; има обаче ползи, ако позволите на растенията да дадат семена.

Те лесно ще се самозасяват и ще ви дадат нови растения безплатно. Новите растения може да са по-малки от оригиналните, но все пак ще осигурят повече от достатъчна реколта от пикантни листа.

Маруля

Поникването на растения е често срещано явление при отглеждането на маруля, но вместо да съжалявате за края на реколтата си, защо не оставите природата да си свърши работата и да ви даде нови растения? Можете внимателно да съберете семената на марулята или просто да оставите растението да ги пусне в почвата, за да покълнат.

Още: Този пълнен патладжан със зеленчуци е любим не само на вегетарианците

Както повечето производители знаят, марулята често започва да расте бързо, когато температурите се повишат, сякаш за една нощ. Ако оставите само едно или две растения да се самозасят, това означава, че няма да се налага да сеете растения и ще получите безплатна реколта от марулята.

Швейцарски манголд

Манголдът е зашеметяващ зеленчук за отглеждане, тъй като придава донякъде декоративен вид на всяка зеленчукова градина или повдигнати лехи . Можете да избирате видове манголд за засаждане с различни цветове на стъблата или да изберете микс и да се насладите на дъга от швейцарски манголд на вашия парцел.

Можете да отглеждате швейцарско манголд целогодишно в мек климат или дори да предпазите растенията от замръзване, за да ги презимувате и да осигурите реколта до пролетта. Това е двугодишно растение , така че ще цъфти и ще се самозасява през втората си година, за да могат да се радват нови растения манголд.

Още: Плодове и зеленчуци, които никога не трябва да съхранявате заедно - и защо

Царевична салата

Този самозасяващ се зеленчук е получил името си от необикновената си способност да се засява около царевични полета, откъдето идва и името царевична салата (въпреки че може да я познавате и като маче или агнешка

Царевичната салата е култура, подходяща за хладно време, която се засява в края на лятото или началото на есента, за да осигури реколта от леко орехови листа през зимата. Това е много студоустойчив зеленчук, който осигурява реколта през по-студените месеци, когато останалата част от зеленчуковата градина замръзва за сезона.

Когато температурите се повишат отново и достигнат 24-27°C, царевичната салата ще започне да дава семена. Тези нови разсади покълват бързо и растат през края на лятото и есента, за да осигурят реколта отново през зимата.

Още: Тези зеленчуци дават богата реколта през есента на сянка

Праз

Празът обикновено се засява през пролетта и след това се прибира през есента или зимата. Той обаче е двугодишно растение, което, ако се остави в земята през зимата, ще започне да расте през пролетта и ще образува цветна глава, преди да се появят семената.

Растенията ще разпръснат разсад из почвата, който може да бъде прореден и оставен да расте там, където е, или пресаден в специално предназначена леха за нова реколта от праз по-късно същата година.

Лукът също ще се засява през пролетта, ако се остави да презимува. Това отваря възможност за събиране на семена от лук за посев (а лукът, отглеждан от семена, е по-голям от този от семена) или за самозасяване за нова реколта.

Още: 6 кореноплодни зеленчука, които всеки градинар трябва да отглежда

Пащърнак

Пащърнакът има репутацията на не най-лесният зеленчук за отглеждане от семена. И истината е, че е бавен и капризен и дори най-опитният производител може да се затрудни. Имал съм години, в които многократни засяване са довели само до малка шепа пащърнак за прибиране.

Какво да засадите на мястото на доматите, чушките и патладжаните

Едно предупреждение за добро покълване на пащърнак (и моркови) е използването на пресни семена. Ако сте имали късмет и отглеждате пащърнак на парцела си тази година, можете да оставите някои в земята до следващата пролет, когато ще цъфтят и ще се самозасяват. Семената, които ще паднат на земята, ще бъдат най-пресните, които можете да посеете.

Пащърнакът не обича да нарушава корените, така че не можете да пресадите разсада и да го преместите другаде. Но ако го проредите, за да осигурите необходимото пространство, той може да се развие в прекрасни корени за прибиране на реколтата.

Още: 7 студоустойчиви зеленчука, които са по-вкусни след първата слана

Репичи

Ако търсите бързорастящи самозасяващи се зеленчуци, тогава репичките трябва да са начело в списъка. Можете да отглеждате репички в продължение на много месеци, като сеете от пролетта до ранна есен, а семената покълват бързо.

Репичките, засети през пролетта, вероятно ще се разклонят, когато температурите се повишат през лятото. Оставете няколко корена да се установят и да разпространят семената и бързо ще видите как поникват нови разсади. Тези репички могат да бъдат събрани в рамките на един месец, за да добавят малко пикантност към салатите, за печене или за туршия.