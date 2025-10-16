Хитри плевели, които ще опустошат моравата ви през зимата

Зимата често се свързва с умиращи растения. Така че може да не се притеснявате за поникване на плевели, които биха могли да обезпокоят близките спящи растения. Въпреки това, въпреки че температурите може да падат, някои видове плевели и растения тепърва започват да се развиват . Много плевели, които цъфтят през пролетта, започват да растат в края на есента и зимните месеци. Нашествията могат да започнат още при засяването на семената и сериозно да възпрепятстват растежа на засадените пролетни едногодишни растения, които чакат да цъфтят. Хитри плевели като едногодишната блатиста трева ще опустошат моравата ви през зимата и ще я направят неузнаваема през пролетта.

Въпреки че някои видове плевели са полезни за растенията около тях, повечето видове са инвазивни, бързорастящи и силно конкурентни. Дори в студената зима плевелите могат да растат и да ограбват хранителните вещества, от които се нуждаят вашите растения. За щастие, тъй като повечето зимни едногодишни плевели поникват през това време, те са малки и лесни за изскубване. Колкото по-рано премахнете плевелите и корените, толкова по-здрава ще стане вашата морава или градина.

Едногодишната ливадина (Poa annua) е изключително често срещан плевел, известен с това, че е недостатък на иначе еднородна морава. Най-добрият начин да се справите с едногодишната ливадина е като я хванете рано. След като видите единично или самотно растение, ще трябва да го премахнете незабавно. Ливадката разпространява семената чрез вятъра, окосената трева и животинските отпадъци. Има малко ефективни лечения, след като този плевел излезе извън контрол.

Еню

Еню (Galium aparine) е изключително досаден плевел, който се оплита с кукообразните си листа в съседните растения и оставя следи по дрехите и косата. С този плевел трябва да се борим веднага щом се появи, защото може да бъде изключително трудно да се премахне, след като се установи. Еню има крехко стъбло, което лесно се чупи при издърпване, така че части под почвата остават и плевелът продължава да вирее.

Обикновена звездица (Stellaria media)

Обикновената звездица (Stellaria media) е едногодишно зимно растение, което може би вече имате в двора си. Звездицата започва да цъфти в края на лятото и продължава да вирее, докато не изпадне в латентно състояние в края на зимата. Звездицата се конкурира със съседните растения, особено със зърнените култури. Така че, ако отглеждате пшеница, ечемик, ръж или други зърнени култури, е важно да премахнете звездицата, преди да се засява отново в началото на пролетта.

Лилава мъртва коприва

Лилавата мъртва коприва (Lamium purpureum), наричана още червена мъртва коприва или просто мъртва коприва, е интересен плевел, известен със своите лечебни и ядливи свойства.