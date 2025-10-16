Засаждане на малини през октомври: Какво трябва да знаете за него?

Средата на есента е най-доброто време за засаждане на малини, ако искате да получите силни, здрави и продуктивни храсти през следващия сезон.През октомври почвата е все още достатъчно топла, за да може разсадът да се вкорени и да набере сили за зимата. Ето защо е изключително важно да се следи дългосрочната метеорологична прогноза, за да се гарантира, че растенията имат поне две седмици, за да се адаптират преди настъпването на продължителни слани.

Малините предпочитат слънчеви, добре осветени места, защитени от студени ветрове. Ако изберете твърде сенчесто място, храстите ще бъдат слаби и ще дадат по-малко плодове. Добрата вентилация помага за предотвратяване на болести и гниене.

За засаждане изкопайте дупки с размери 30 x 30 x 30 см. Смесете горния почвен слой с тор: добавете 30 грама суперфосфат, 20 грама калиева сол и 1 кофа компост. Тези компоненти ще подобрят структурата на почвата, ще осигурят на растенията необходими хранителни вещества и ще насърчат по-бързото развитие на корените.

Ако имате разсад с голи корени, внимателно разперете корените, за да избегнете заплитането или счупването им. Поставете разсада в дупката така, че мястото на присаждане да е леко заровено, на 2–3 см под нивото на почвата. Това насърчава образуването на допълнителни корени и прави растението по-устойчиво на студ.

Напълнете дупката с почва и внимателно уплътнете почвата около разсада, като избягвате прекомерно уплътняване, за да осигурите адекватно насищане на корените с кислород. Полейте обилно всяко растение, за да се уверите, че почвата около корените е добре наситена.

След засаждането не забравяйте да мулчирате зоната около храстите с компост, хумус, суха слама или дървени стърготини. Мулчът задържа влагата, предотвратява растежа на плевелите и предпазва корените от резки температурни промени през есента. Това значително увеличава шансовете за успешно вкореняване и оцеляване на растенията.

След засаждането, подрежете разсада на височина 20–25 см. Тази резитба стимулира образуването на нови издънки през пролетта и помага на храстите да съсредоточат енергията си върху развитието на кореновата система, вместо да поддържат малки и слаби клони.

Засаждането на малини през есента има много предимства. Разсадът се вкоренява по-добре, като има време да се вкорени доста преди настъпването на зимните студове. Младите храсти ще растат бързо през пролетта и ще дадат ранна реколта. Има по-малък риск от изсъхване на корените, отколкото при пролетното засаждане.

Засаждането на малини през октомври е най-добрият начин да се осигури силно вкореняване и да се подготвят растенията за успешно плододаване през следващата година.

