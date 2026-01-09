Иглика или теменужка: Разлики, които трябва да знаете за тези две любими цветя

Всички хора обичат цветята. Те оживяват двора ви с красивите си цветове, добавят приятни аромати към пейзажите и привличат важни опрашители като пчели и пеперуди. А що се отнася до цветята, теменужките (Viola × wittrockiana) и игликите (Primula spp.) са два от най-популярните избори. От една страна, теменужките са ценени заради красивите си цветове, които се предлагат в много цветове, и заради способността им да растат добре дори в най-студените месеци. От друга страна, игликите са обичани от градинарите заради лесната си поддръжка и защото са едни от най-ранно цъфтящите през пролетта. Но макар и двата вида да са обичани еднакво, те имат доста разлики в цъфтящите си прозорци, формите и размерите на цветовете, навиците на растеж и зоните на издръжливост.

Нестандартен метод с ароматни масла за отблъскване на зимни вредители около цветята

Осъзнаването на тези разлики е от решаващо значение, ако искате да проектирате зашеметяваща цветна градина и да разберете кое от тези цветя е идеалният избор за вас. Вземете например зоните на издръжливост. Те определят дали дадено цвете може да оцелее при местни зимни екстремуми или летни горещини. Засаждането на цвете извън зоната му на издръжливост може да доведе до слаб растеж, както и до по-ниско качество на цветовете. По подобен начин разликите в навиците на растеж и цветовете на цветята определят къде може да се използва едно цвете в градината или пейзажа. В допълнение към зоните на издръжливост и навиците на растеж, друго важно съображение е времето на цъфтеж. То е особено важно в ситуации, когато искате да създадете цветна градина с непрекъснато изобилие от цветове през цялата година

Разлики между теменужки и иглики

Още: Най-честата причината орхидеята да не цъфти

По отношение на жизнения им цикъл, теменужките обикновено се третират като едногодишни за хладния сезон или краткотрайни двугодишни растения в съответните им зони на издръжливост, докато игликите са надеждни многогодишни растения, които могат да издържат в градината до пет или шест години. По отношение на цветовете на цветовете, както теменужките, така и игликите се предлагат в различни цветове, но се различават по форма и размер.

6 интересни факта за розите, които не сте подозирали

За сравнение, цветовете на теменужките имат отличителна форма на „петна“ или „лице“ с размер около 5 до 7,5 см. Разликите в цветовете им обаче не свършват дотук. Друга съществена разлика между тях е времето им на цъфтеж. Игликите обикновено цъфтят от февруари до май. За разлика от тях, повечето теменужки цъфтят от април до юни. Що се отнася до растежа им, теменужките обикновено образуват хълмисто, разпръснато растение с височина около 15 до 23 см и често се използват в контейнерни засаждания, в бордюри и като растения за разсад.

Още: Фаталната грешка, която вероятно правите с луковиците на минзухарите

Игликите обикновено растат като туфисто растение с листа, събрани в розетка, прилепнала към земята, и можете да ги отглеждате в саксии, в алпинеуми, по градински бордюри или като открояващи се растения. И накрая, те имат различни нужди от слънчева светлина. Теменужките предпочитат пълно слънце, но могат да оцелеят и на частична сянка. Игликите обаче не понасят пълно слънце и трябва да се засаждат само на места с частична сянка или пъстра слънчева светлина.