Как да берем босилек по правилния начин - за да продължи да расте през целия сезон

Първо, уверете се, че босилекът ви остава здрав, като му осигурите пълно слънце, което е поне шест часа пряка слънчева светлина на ден. Сутрешното слънце е за предпочитане, защото се възползва от следобедната сянка през най-горещите месеци от сезона. Босилекът също така предпочита да остане леко влажен (не подгизнал). Забодете пръст в почвата и ако горният сантиметър или два пръста ви се стори сух, дайте му да пие дълго. Босилекът расте еднакво добре в саксии и лехи, но саксиите са склонни да изсъхват по-бързо, затова ги проверявайте ежедневно по време на горещи и сухи периоди.

Как да отглеждате босилек на закрито

Как да се бере босилек

Ако имате нужда само от няколко листа, отщипете ги там, където листът се среща със стъблото. Берете от върха на растението, за да се образуват повече листа. Ако берете от долната част, то ще стане дълго и нестабилно.

За по-големи количества, отрежете цели стъбла босилек от върха на растението надолу. Използвайте пръстите си или малка ножица, за да отстраните стъблата, ако са дебели. Отрежете около 6 мм над мястото, където листата отделят основното стъбло. Не отрязвайте повече от една трета от височината наведнъж и отрежете от различни части на растението, за да насърчите разклоняването по цялата му периметър. Докато босилекът ви продължава да пуска нови издънки, продължете да го подрязвате по същия начин.

Кога да берем босилек

Хубавото на босилека е, че колкото по-често го берете, толкова повече ще дава. Можете да започнете да отрязвате отделни листа, когато растението е високо 15 до 20 сантиметра и има около шест до осем листа (без да броим малките листа, които се появяват първо в долната част на растението). Той расте бързо и ще даде нови издънки, които могат да бъдат събрани в рамките на седмица или две.

Трябва ли да отрежете цветовете на босилека?

До средата на лятото повечето растения босилек развиват цветове по върховете на клоните. Откъсвайте ги веднага щом ги видите, за да може растението да продължи да развива нови листа и да не образува семена. Някои готвачи също казват, че вкусът на босилека се променя и става горчив, ако не премахнете цветовете.

Как да съхраняваме босилек

Събирането на босилек го насърчава да образува повече листа, така че колкото повече го съберете, толкова повече ще расте растението. Ако няма да използвате целия босилек, който сте събрали веднага, е лесно да го съхранявате. Босилекът се съхранява по-дълго на стайна температура. Съхранявайте пресния босилек така, както бихте сложили свежи цветя във ваза. Подрежете стъблата и отстранете всички долни листа, така че да няма листа във водата. Поставете стъблата в буркан, наполовина пълен с вода, и ги дръжте на плота. Сменяйте водата ежедневно.

Често задавани въпроси

Какво трябва да направя, ако босилекът ми расте твърде висок и дълъг?

Ако босилекът ви расте твърде висок и дълъг, вероятно не се подрязва правилно. Редовното бране от върха и насърчаването на разклоняването може да помогне за поддържането на храстовидното растение.

Колко често трябва да поливам босилека си?

Босилекът трябва да се полива, когато горният слой почва е сух. В саксии обаче може да се наложи по-често поливане, особено по време на горещи и сухи периоди.

Мога ли да отглеждам босилек на закрито?

Да, босилекът може да се отглежда на закрито, стига да получава достатъчно слънчева светлина, например на слънчев перваз на прозореца. Препоръчително е да го внесете на закрито преди замръзване, за да удължите периода му на растеж.