ЦСКА 1948 победи Локомотив София в голово шоу, спорна дузпа вбеси Цветомир Найденов

ЦСКА 1948 победи Локомотив София с 3:2 в много зрелищен двубой от 27-ия кръг на Първа лига, игран на стадиона в столичния квартал „Бистрица“. Попаденията за домакините реализираха Мамаду Диало, който се разписа от дузпа, Драган Гривич и Борислав Цонев. За гостите точни бяха Анте Аралица и Ерол Дост. Мачът ще се запомни и със спорния наказателен удар за „червените“, който вбеси финансовия благодетел на тима Цветомир Найденов.

Първото полувреме бе много драматично

ЦСКА 1948 получи право да изпълни дузпа още в 4-ата минута на двубоя. Георги Русев стреля от разстояние, като топката срещна ръката на Красимир Станоев. Съдията Мартин Марков остави играта да продължи, но бе повикан от ВАР арбитъра Радослав Гидженов, за да прегледа ситуацията. В крайна сметка реферът посочи бялата точка. Забавянето обаче вбеси благодетеля на „червените“ Цветомир Найденов, който в социалните мрежи написа: „Корумпето гнусно се прави на лудо“. Зад топката застана Мамаду Диало, който се разписа за 1:0.

В 22-ата минута ЦСКА 1948 нанесе втори удар. Драган Гривич се озова на добра позиция в наказателното поле на гостите и прати топката в мрежата на Локомотив. Столичните „железничари“ успяха да върнат един гол в 30-ата минута, когато Карузо намери Аралица, а той с прецизен изстрел матира стража на домакините. В даденото от съдията продължение на първата част „червено-черните“ изравниха. Доминик Янков асистира на Ерол Дост, който направи резултата 2:2.

🔴 ПОБЕДА ЗА ЦСКА! 🔥 Армейците надделяха над Локомотив (София) с 3:2 в двубой от 27-ия кръг на efbet Лига. ⚽... Posted by FC CSKA 1948 on Saturday, March 21, 2026

След почивката темпото спадна, но ЦСКА 1948 успя да вкара трети гол

След почивката темпото спадна и двата тима рядко създаваха нещо по-интересно пред вратата на съперника. Все пак в 62-ата минута ЦСКА 1948 реализира трети гол. Гривич центрира в наказателното поле на Локомотив, където Борислав Цонев с глава се разписа за 3:2.

До последния съдийски сигнал на срещата Локомотив опита да стигне до изравнителен гол, но с пропуски се отличиха Анте Аралица и Спас Делев. В крайна сметка домакините от ЦСКА 1948 се поздравиха с победата.

Класирането в Първа лига

След успеха си ЦСКА 1948 събра 53 точки и се намира на трето място във временното класиране в Първа лига. Вторият Лудогорец е с 56. На четвърта позиция е ЦСКА с 46 пункта, но и мач пасив спрямо тима „орлите“ и тима от Бистрица. Локомотив София пък заема 10-то място с 34 точки, колкото има и 9-ия Ботев Враца.

