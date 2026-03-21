Откриха дрон с боеприпаси на брега на Черно море, последва евакуация

Екипи на турската армия са унищожили днес, 21 март, чрез контролиран взрив морски дрон - американско производство, изхвърлен на брега на Черно море, съобщи Turkiye Today, като се позова на валийството на окръг Орду. Според информацията, цитирана от БТА, става въпрос за автономен апарат тип AEGIR-W, производство на компания Sierra Nevada Corporation. Цивилни граждани са забелязали безпилотната машина на брега и са уведомили властите, след което са били изпратени екипи на жандармерията да осигурят периметъра.

Дронът е носел боеприпаси, унищожен е с взрив

Морският дрон е бил обследван от военни експерти, които са установили, че той е изправен и носи боеприпаси. Апаратът е бил изтеглен на около четири километра навътре в морето и унищожен с взрив. Близките жилища са били превантивно евакуирани.

Смята се, че дронът е бил използван за тестове в рамките на войната в Украйна, макар че няма официално потвърждение за това.

Според компанията производител морският дрон AEGIR-W има дължина около 10 м и обхват около 900 км, достига до скорост над 25 възела и може да носи заряд, тежък до 300 кг. Той е способен на напълно автономно или контролирано от човек действие.

