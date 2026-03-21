Станислав Генчев изригна след загубата от ЦСКА 1948: Трудно се играе срещу 14-16 човека!

Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев бе бесен след загубата на неговия тим от ЦСКА 1948 в двубой от 27-ия кръг на Първа лига. Както е известно, срещата завърши при резултат 3:2 за домакините от Бистрица, които поведоха с много спорна дузпа. След последния съдийски сигнал наставникът на гостите скочи на реферите като обяви, че много трудно се играе срещу 14-16 човека.

Генчев бе категоричен, че решението на съдийската бригада да даде дузпа е повлияло много лошо на неговия отбор. Въпреки това той поздрави своите футболисти за себераздаването си в двубоя.

„ЦСКА 1948 вкараха три гола, а ние 2. Първият не искам въобще да го коментирам. Колкото и да я гледам тази ситуация, колкото и да опитват съдиите да ме убеждават, че има увеличаване на обема на тялото, след рикошет в ръката да свири такава дузпа при положение, че след този рикошет нито нашият футболист е близко до вратата, нито има някаква посредствена опасност да отиде топката към противников състезател. Да свири такава дузпа...Повлия много лошо на нашия отбор и въпреки това само мога да поздравя футболистите“.

„След като изоставахме с два гола изцяло взехме инициативата до края на полувремето. Върнахме се в мача, отбелязахме два гола, изравнихме Допуснахме много груба грешка за третия гол. След това имахме две, три ситуации, които не успяхме да реализираме. Накрая пак съдията - при шест, седем минути лежане, пет смени, вдигна само четири минути продължение. Много странно решение от негова страна. Така е преценил. Няма да се оправдаваме с него, въпреки че изключително много наклони везните. Такава дузпа - преди два кръга като играхме със Славия имаше същата ситуация - не дадоха дузпа за нас тогава. Ръката беше високо вдигната, имаше удар към вратата“.

„Изключително много повлия тази дузпа. Поздравявам футболистите за начина, по който играха, за това, че направиха всичко възможно да се върнат в мача, за това, че искаха победата, но срещу 14-16 човека е трудно. Ръката увеличава обема на тялото и за това е дузпа. Не е лесно след 0:2. ЦСКА 1948 е стойностен отбор, с много класни изпълнители. След като такъв отбор ти поведе 2:0 в рамките на 20-ина минутки, да успееш да върнеш два гола не е никак лесно. Футболистите показаха характер, показаха желание да обърнем мача. Не трябваше да го губим“, изригна Станислав Генчев.

