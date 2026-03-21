Андрей Янкулов е решил дали да обжалва решението на ВСС да остави Борислав Сарафов

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов ще обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да свали Борислав Сарафов от поста изпълняващ функциите главен прокурор - позиция, която според закона той не би трябвало да заема легитимно след 21 юли 2025 г. От Министерството на правосъдието са обявили пред "Нова телевизия", че жалбата все още се окомплектова, но тя със сигурност ще влезе във ВАС в рамките на 14-дневния срок за обжалване на решението на ВСС.

Провалът

На 11 март членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) оставиха Борислав Сарафов на поста изпълняващ функциите главен прокурор. Той ще остане на длъжността до избор на нов титулярен обвинител №1, реши колегията. Кадровиците гласуваха с 9 гласа "за" и оставиха без разглеждане предложението, направено от служебния министър на правосъдието за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Това се случи две седмици след като предложението му бе оставено без разглеждане и от Пленума на ВСС и бе изпратено на Прокурорската колегия по компетентност. А там Сарафов бе защитен от мнозинството.

Законовото ограничение от 6 месеца за изпълняване на функциите главен прокурор не важат за него, повториха първоначалните си мотиви членовете на колегията. Припомняме, че те приеха да тълкуват промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), що се отнася до Сарафов, така, че да обяснят, че той е в "заварено положение".

Борислав Сарафов остана на поста и след 21 юли миналата година, когато изтекоха шестте месеца, откакто промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) сложиха това времево ограничение за временното заемане на постовете на т.нар. трима големи в съдебната власт (главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища).

Министърът на правосъдието няма компетентност да отправя искания за избор на нов изпълняващ функциите, твърдяха още кадровиците в Прокурорската колегия. Чуха се и твърдения, че членове на колегията се чувствали притиснати да изберат нов и.ф. главен прокурор, което било накърняване на тяхната независимост. Друг аргумент на Прокурорската колегия - Сарафов не е оттеглил съгласието си да е изпълняващ длъжността обвинител №1, затова нямало как да бъде сменен.

Мотивите на Андрей Янкулов

В края на февруари Андрей Янкулов свика Пленума на ВСС с единствена точка в заседанието: определяне на изпълняващ функциите главен прокурор, защото, по думите му, "след 21 юли 2025 г. Република България няма легитимен главен прокурор - нито титуляр на длъжността, нито изпълняващ функциите".

Той се аргументира, че това е становището на върховната съдебна инстанция по наказателни дела, имайки предвид отказа на Върховния касационен съд да признае Сарафов като изпълняващ длъжността обвинител №1.