"Калинката на Пеевски": МВР призна за разпит на Иван Демерджиев след сигнал на Калин Стоянов

Министерството на вътрешните работи (МВР) потвърди, че бившият служебен министър, ръководил ведомството, и настоящ кандидат-депутат от "Прогресивна България" Иван Демерджиев е бил на разпит в Главна дирекция "Национална полиция" вечерта на 20 март. Причината - постъпила ден по-рано прокурорска преписка с разпореждане за извършване на проверка и снемане на сведения по сигнал, постъпил в Софийска градска прокуратура (СГП). Срокът за приключването ѝ е бил фиксиран от наблюдаващия прокурор на 48 часа.

Още: Иван Демерджиев: Има оперативни данни за купуване на гласове от кандидати на Пеевски и Борисов

Защо Демерджиев се е явил в ГДНП?

"След като е призован по телефона и е уточнил кога ще има възможност да се яви, кандидатът за народен представител Иван Демерджиев е влязъл в сградата на ГДНП в 22.25 часа и я е напуснал в 22.55 часа на 20 март, което е отразено в дневника за пропускателния режим в главната дирекция. Съгласно нармативната уредба, режимът на работа в МВР е непрекъсваем - 24 часа има дежурни служители", обявиха от МВР в прессъобщение днес, 21 март.

То е в отговор на публикации в няколко медии, включително "24 часа" - изданието писа, че бившият служебен министър на вътрешните работи се е явил в ГДНП след участието си в предаването "Панорама" по БНТ в петък. Сградата на Националната полиция е в кв. "Младост" в София.

Още: Иван Демeрджиев за "Петрохан": Без проверка на всички версии - не мога да се доверя на тази

По-рано беше съобщено, че депутатът от парламентарната група на партията на Делян Пеевски "ДПС - Ново начало" (и също бивш вътрешен министър) Калин Стоянов ще сигнализира СГП да провери действията на Демерджиев за "полицейски натиск", "опити за сплашване" срещу политическите му опоненти от ДПС и "злоупотреба с влияние" върху структурите на МВР в Кърджали.

Иван Демерджиев иска да знае как е изтекла информацията

Самият Демерджиев също потвърди във Facebook, че е бил на разпит. "След като изясниха какво правих в сградата на ГДНП, се надявам от МВР да изяснят и как информацията за това е “изтекла” до представители на много специфични “медии”, кой е отговорен за това и в какво ще се изрази отговорността му!", написа той.

Още: Главна дирекция "Национална полиция" вече е с нов директор

"А що се касае до калинката на Пеевски, тя с право може да бъде наричана “лъжливото овчарче”!", добави Демерджиев.