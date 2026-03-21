Лайфстайл:

"Калинката на Пеевски": МВР призна за разпит на Иван Демерджиев след сигнал на Калин Стоянов

21 март 2026, 18:29 часа 692 прочитания 0 коментара
"Калинката на Пеевски": МВР призна за разпит на Иван Демерджиев след сигнал на Калин Стоянов

Министерството на вътрешните работи (МВР) потвърди, че бившият служебен министър, ръководил ведомството, и настоящ кандидат-депутат от "Прогресивна България" Иван Демерджиев е бил на разпит в Главна дирекция "Национална полиция" вечерта на 20 март. Причината - постъпила ден по-рано прокурорска преписка с разпореждане за извършване на проверка и снемане на сведения по сигнал, постъпил в Софийска градска прокуратура (СГП). Срокът за приключването ѝ е бил фиксиран от наблюдаващия прокурор на 48 часа.

Защо Демерджиев се е явил в ГДНП?

"След като е призован по телефона и е уточнил кога ще има възможност да се яви, кандидатът за народен представител Иван Демерджиев е влязъл в сградата на ГДНП в 22.25 часа и я е напуснал в 22.55 часа на 20 март, което е отразено в дневника за пропускателния режим в главната дирекция. Съгласно нармативната уредба, режимът на работа в МВР е непрекъсваем - 24 часа има дежурни служители", обявиха от МВР в прессъобщение днес, 21 март.

То е в отговор на публикации в няколко медии, включително "24 часа" - изданието писа, че бившият служебен министър на вътрешните работи се е явил в ГДНП след участието си в предаването "Панорама" по БНТ в петък. Сградата на Националната полиция е в кв. "Младост" в София.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано беше съобщено, че депутатът от парламентарната група на партията на Делян Пеевски "ДПС - Ново начало" (и също бивш вътрешен министър) Калин Стоянов ще сигнализира СГП да провери действията на Демерджиев за "полицейски натиск", "опити за сплашване" срещу политическите му опоненти от ДПС и "злоупотреба с влияние" върху структурите на МВР в Кърджали.

Снимка: Калин Стоянов, БГНЕС

Иван Демерджиев иска да знае как е изтекла информацията

Самият Демерджиев също потвърди във Facebook, че е бил на разпит. "След като изясниха какво правих в сградата на ГДНП, се надявам от МВР да изяснят и как информацията за това е “изтекла” до представители на много специфични “медии”, кой е отговорен за това и в какво ще се изрази отговорността му!", написа той.

"А що се касае до калинката на Пеевски, тя с право може да бъде наричана “лъжливото овчарче”!", добави Демерджиев.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
МВР Делян Пеевски ГДНП Калин Стоянов Иван Демерджиев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес