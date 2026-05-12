И министрите от новото правителство на Унгария официално положи клетва

Министрите от новото десноцентристко правителство на унгарския премиер Петер Мадяр положиха клетва в парламента. С това официално приключи формирането на кабинета му, след като депутатите одобриха номинираните министри.

Лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр положи клетва като премиер на Унгария още на 9 май. Той спечели изборите на 12 април с убедителна победа над управлявалия 16 години националист Виктор Орбан. На вота „Тиса“ си осигури конституционно мнозинство. „Унгария иска промяна. Бих искал още веднъж да благодаря на всички наши сънародници за тяхното забележително доверие“, заяви новият министър-председател на страната. „Въпреки че сме млада политическа общност, не е вярно да се каже, че избирателите не са знаели за какво и за кого гласуват – за разлика от нашия съперник, отиващата си и провалена управляваща партия. Нашите цели са известни, те говорят за реалните проблеми на Унгария“, категоричен бе Петер Мадяр.

