Как да идентифицирате и предотвратите появата на зелена плесен върху тавата за разсад

Засаждането на семена в саксии е чудесен начин да дадете бърз старт на градината си през пролетта. Ако имате слънчев прозорец или оранжерия, засяването на семена на закрито ви позволява да ги засадите, докато навън е все още студено. Това е чудесно за нежни, чувствителни към студ растения като домати, чушки или цинии. Това е процес, който понякога може да има няколко проблема, един от които е растежът на зелена плесен по саксиите или по повърхността на почвата. Причината това да е доста често срещан проблем е, че условията, които позволяват растежа на зелената плесен, са идеални условия за покълване на семената. Така че, макар този проблем да е невъзможно да се избегне напълно, има начини да се намали появата му.

Добрата новина е, че зелената плесен по тавите ви за разсад не е сериозен проблем. Но за да осигурите на разсада си възможно най-здравословен старт, е разумно да поддържате средата му сравнително чиста. Има прости стъпки, които можете да следвате, за да предотвратите развитието на плесен.

Възможно е също така зелените образувания, които виждате, да не са мухъл, а вид мъх или водорасли. Тези образувания също са причинени от прекомерна влага и не представляват сериозен проблем. Методите за предотвратяване са същите като за предотвратяване на растежа на мухъл върху тавите за разсад.

Какво причинява зелена плесен по тавите за разсад?

Тази зелена плесен се причинява от разпространението на гъбични спори, а влажната почва, необходима за покълването на разсада, е идеалната среда за тях. Често е със същия яркозелен цвят като малките разсади, излизащи от почвата в саксиите , така че може да не я забележите, освен ако не се вгледате внимателно. Може също да видите плесента да расте по контейнерите за разсад, особено ако използвате картонени кутии за яйца или торфени саксии, тъй като те могат да задържат влага.

Гъбичните спори, причиняващи растежа на мухъл, могат да възникнат по редица причини. Използването на тави, които не са били добре почистени, е една от причините. Използването на почва за саксии, която вече е била използвана другаде, е друга възможна причина, която може да влоши разпространението на гъбички. Но причина номер едно за разпространението на гъбични спори е прекомерната влага и влажност на повърхността на почвата. Това може да бъде причинено от прекомерно поливане, което означава, че почвата остава влажна между поливанията, вместо да изсъхне преди следващото. Други допринасящи фактори могат да бъдат лоша вентилация, лоша циркулация на въздуха, пренаселеност или твърде много топлина.

Предотвратяване на растежа на мухъл по вашите разсади

За да предотвратите появата на мухъл по разсада си, направете известна подготовка, преди да засадите семената си. Започнете с чисти контейнери. Ако използвате повторно стари пластмасови контейнери, измийте ги със сапунена вода и ги изплакнете с разреден разтвор от оцет и вода, за да убиете всички останали бактерии. Също така, не забравяйте да използвате прясна почва за саксии. Все още можете да рециклирате или използвате повторно старата си почва за саксии другаде в градината, но за крехки разсади определено е необходима прясна почва за саксии. Също така: дръжте торбата си с останалата почва за саксии затворена, за да предотвратите навлизането на бактерии в торбата.

Когато засаждате семената си , следвайте указанията на опаковката, за да не ги засаждате твърде близо едно до друго. Това ще помогне за предотвратяване на пренаселеност, която може да създаде условия, благоприятстващи растежа на мухъл. Уверете се, че тавите за разсад са на място с добра циркулация на въздуха. Отворете прозорец за чист въздух, дори и само за кратко през деня. Вентилатор също може да помогне за подобряване на циркулацията на въздуха.

Честото поливане на разсада е важно за покълването му, но твърде много вода може да доведе до растежа на гъбички. Затова опитайте да използвате пулверизатор, за да поливате разсада, докато поникне, след което, ако желаете, преминете към лейка, след като разсадът е пораснал поне с два и половина сантиметра височина. Докоснете повърхността на почвата преди поливане; ако е влажна, изчакайте, докато изсъхне малко, за да избегнете прекалено много влага.