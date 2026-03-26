Само така е правилно да закалите растенията си

Има още една важна стъпка, която трябва да предприемете, преди да преместите окончателно крехките си разсад навън. Трябва да ги закалите.

Как да предпазим разсада от домати от студените нощи

Мислете за закаляването на растенията като за подготовка за всичко, което природата може да им поднесе. Вятърът, дъждът и яркото слънце могат да бъдат вредни за разсада, който не е бил правилно аклиматизиран. Въпреки че процесът на закаляване не предпазва растенията от замръзване , той ги подготвя за външните метеорологични условия, с които ще се сблъскват ежедневно. Ако преместите разсада директно от защитените му домове на закрито в градината, внезапната промяна в условията може да съсипе цялата нежна и любяща грижа, която сте проявили към растенията си досега.

Как да закалите растенията си

Още: Как да предотвратите загниването на разсада

Закаляването на разсада, за да се аклиматизира към открито, отнема седмица или две, така че имайте това предвид, преди да решите кога да засадите градината си. След като разсадът ви е достатъчно голям и здрав, за да се премести навън, е време да започнете прехода малко по малко. Подходящият размер за разсаждане варира в зависимост от това какво отглеждате, но обикновено е 6 до 8 седмици след започване на семената.

5 критични грешки при поливане на разсад: Как да не съсипете реколтата

Най-добрият начин да закалите растенията си е да ги оставите навън на слънчево или леко сенчесто място, като започнете с един час през първия ден, след което ги върнете обратно на обичайното им място. На втория ден ги оставете навън за два часа. След това увеличавайте времето им навън с по един час на ден, докато прекарат навън цял ден. В този момент можете да ги оставите навън за една нощ. След като са прекарали една или две нощи навън, те са готови за засаждане.

Топ 7 грешки при подготовка на почвата за разсад

Друг вариант за закаляване на нови растения

Ако не сте вкъщи, за да местите растенията през деня, можете да ги поставите на сенчесто, защитено място, докато отсъствате. Идеално е място под дърво или на покрита тераса, защитена от вятъра. След това, всеки ден, ги премествайте малко по-далеч от защитената зона, за да получат малко повече слънце и малко вятър. Внасяйте ги през нощта, докато не бъдат на пълно слънце без защита.

Още: Едно поливане с това и разсадът на пипера ще расте като луд

Никога не оставяйте разсада си навън, когато се очакват силен дъжд, градушка, силен вятър или температури под 45 градуса. Закаляването може да бъде бавен процес, но е стъпка, която не може да се пропусне. Преминаването от осветление за отглеждане към ярко слънце е огромна адаптация и преминаването директно от едно към друго ще причини слънчево изгаряне. По същия начин, преминаването от спокойна вътрешна среда към силен вятър може да причини счупване на стъблата или увреждане на листата. След като сте отделили време да отглеждате растения от семена, струва си да се уверите, че те ще получат най-добрия старт като здрави растения, когато ги засадите в градината си.