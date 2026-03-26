Само така е правилно да отглеждате гардения в саксия

Восъчно-бял цвят на слонова кост, опияняващо сладък аромат и пищна, вечнозелена листа, които елените мразят, правят гарденията (Gardenia jasminoides) чудесно допълнение към домашните градини. За съжаление, те не са лесни за отглеждане. Както повечето красиви неща, гарденията ви карат да се потрудите за всеки цъфтеж. Ако объркате осветлението, поливането, подхранването или изискванията им за почва, те ще окапят пъпките или листата си. Отглеждането им в саксии до известна степен решава някои от тези проблеми. Тъй като имате по-голям контрол върху почвената им среда, можете да осигурите правилното pH и дренаж, без почвени тестове или промени. Освен това можете да ги преместите на защитено място, когато стане твърде ветровито или слънчево.

Тайната за чудесни цветове на гарденията: Насладете се на аромата

От друга страна, те изсъхват и изчерпват хранителните вещества по-бързо в саксии, благодарение на ограниченото количество почва. Компенсирането на това изисква често поливане и торене, което повишава разходите за поддръжка, освен че ги излага на риск от гниене или изгаряне, ако прекалите. Още по-лошо, гарденията може да загуби поне една зона на издръжливост от етикета си, защото корените им се усещат по-студени в саксии.

Търсете компактни сортове

Още: Как се прави пресаждане на гардения

Гардените и техните сортове се предлагат в различни форми, форми и размери. А някои от тях могат да растат доста големи. Като се вземе предвид почвата, саксиите стават супер тежки, когато растенията са напълно узрели. Това ги прави по-трудни за преместване без подвижна опора. Освен това е постоянна борба да ги засадите в по-големи контейнери или да ги подрежете до желаната височина за по-добро управление, особено на закрито.

Има ли безценно цвете и кои са най-скъпите цветя в света

Избягвайте тези проблеми напълно, като отглеждате компактни сортове. Помислете за джуджета като „White Gem“ или „Radicans“, които се придържат плътно към височина под 60 см. Или, ако търсите сортове гардения, които могат да понасят летните горещини и зимните слани, но същевременно да направят по-голямо впечатление на терасата, изберете „Crown Jewel“ или „ScentAmazing“. Можете също така да се откъснете от бялата палитра, като отглеждате „Golden Magic“, чиито цветове придобиват кремави до златистожълти тонове с възрастта.

Не засаждайте гардения в твърде голям съд

Със сигурност, когато си донесете гардения у дома, ще се радвате да я извадите от грозната ѝ саксия и да я преместите в богато украсена саксия, която по-добре допълва красотата ѝ. Не бива обаче да я поставяте веднага в голям контейнер. Това е така, защото големите саксии съдържат много почва, докато растенията от разсада имат малки корени. Тъй като те не могат веднага да абсорбират изцяло водата, почвата остава влажна за по-дълго време, което евентуално създава условия за преовлажняване. Това пречи на корените да дишат. Създава и идеални условия за гниене. По-лошо е за растенията, които се пресаждат през есента, тъй като те растат по-бавно, когато стане по-студено, и изискват по-малко вода.

Още: Направете това и цветовете на гарденията ще избухнат

Ето защо, когато пресаждате нови гардении, се придържайте към контейнери с около един размер по-големи от оригиналния. Това означава, че можете да ги поставите най-много в саксии, които са около 10 до 15 сантиметра по-широки. По този начин растението ви ще има пространство да се развие и разпростре корените си, което ще ви позволи да отложите пресаждането с поне година или две, без да рискувате преполиване.

Още: Кои тънкости при отглеждане на гардения знаят много малко хора

Може да е трудно да се осигури на гарденията правилното излагане на слънце, тъй като изискванията им варират в зависимост от местоположението. Оставянето им на горещо място с ярък слънце през целия ден изгаря пъпките до черно, което води до окапването им. Листата също се обгаря, пожълтява, увяхва или масово окапва. Лошото излагане на слънце, от друга страна, намалява развитието на пъпките и цъфтежа, което обикновено е така, когато се отглеждат на закрито като стайни растения.