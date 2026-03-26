"Категорично "не" на притеснително слабите модели"

26 март 2026, 12:39 часа 0 коментара
"Категорично "не" на притеснително слабите модели"

Ан Хатауей се увери, че в "Дяволът носи Прада 2" няма да участват модели, които са "притеснително слаби", разкри колежката ѝ Мерил Стрийп в ново интервю за корицата на "Harper’s Bazaar", посветено на голямата кино година на Хатауей. Носителката на "Оскар" за "Les Misérables" има големи роли в "Mother Mary" на A24, продължението на "Прада" и "Одисея" на Кристофър Нолан - всичко това преди есента.

За разлика от първия филм "Дяволът носи Прада", когато модните марки се колебаеха дали да позволят дрехите им да се появят в киното като непозната и несигурна опция, в продължението снимките бяха подкрепени от няколко висококласни модни марки, а актьорският състав дори присъства на реални модни ревюта по време на Седмицата на модата в Милано. Това беше истинско събуждане за Стрийп, която се завръща в номинираната си за "Оскар" роля на Миранда Пристли.

"Бях поразена колко не само красиви и млади — всеки ми изглежда млад — но и притеснително слаби бяха моделите", разказа Стрийп пред списанието за посещенията си на модни ревюта. "Мислех, че всичко това е било адресирано преди години. Анни също го забеляза и директно се обърна към продуцентите по въпроса, като си осигури обещания, че моделите в ревюто, което подготвяхме за нашия филм, няма да бъдат толкова кости! Тя е страхотно момиче."

Стрийп призна, че е била "разтревожена" по време на снимките на "Дяволът носи Прада 2" заради сензацията, която предизвика филмът. Папараци и стотици фенове се стичаха на снимачната площадка всеки ден, докато се снимаше в Ню Йорк Сити.

"Въпреки че бяхме наясно с влиянието на първия филм преди две десетилетия, мисля, че никой от нас не беше подготвен за засадата  както от добрата воля, така и за огромното внимание, което ни заля", каза Стрийп. "Бяха ни нужни полицейски заграждения и контрол на тълпата. Пристигнаха автобуси с фенове, папараците обкръжаваха и в един случай непрекъснато се втурваха пред камерата и снимката, стигайки до сблъсък с екипа. Анни запази самообладание, но аз бях разтревожена."

Ан Хатауей - неуморна и много ентусиазирана

"Дяволът носи Прада 2" се фокусира върху Анди Сакс - героинята на Ан Хатауей, която става редактор на рубриките във "Runway" и отново се среща с главната редакторка Миранда Пристли на Мерил Стрийп. В първия филм Анди беше втората асистентка на Миранда. Опитите на дуета да съживи списанието ги изправят лице в лице с бившата първа асистентка на Миранда, вече успешната Емили, изиграна от Емили Блънт. Стенли Тучи също се завръща в ролята на Найджъл.

Режисьорът Дейвид Франкел казва, че Ан Хатауей наистина "е поела огромно бреме". "Тя е във всяка сцена на този филм, така че наистина трябваше да се появява ден след ден, и беше неуморна, без оплаквания и ентусиазирана."

Франкел добави за продължението: "Героите очевидно са напреднали 20 години в кариерата си и са на много различни позиции, а медиите са в много различно състояние. Анди има кариера в журналистиката, която отразява опита на много хора в днешната журналистика… Продължението е филм за жена в 40-те си години… За това как да приемеш света такъв, какъвто го намираш, а не света, който би искала да съществува."

"Дяволът носи Прада 2" излиза по кината на 1 май от 20th Century Studios и Disney, припомня "Variety". 

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
