Как да накарате стайните си растения да цъфтят през зимата

През зимата, когато дните са по-къси и въздухът е по-студен, може да си мислите, че вашите стайни растения са престанали да цъфтят до пролетта, но това изобщо не е така. Има много цветя, които растат красиво на закрито през зимата и с правилните грижи много стайни растения ще продължат да цъфтят и през по-студените месеци. Поддържането на вашите стайни растения здрави и щастливи за зимния цъфтеж включва осигуряване на цялата необходима им светлина, поддържане на стабилни температури, осигуряване на правилните нива на влажност, поливане и торене с правилната честота и количества, както и правилно отстраняване на пресечените цветове.

Имайте предвид, че някои растения никога не цъфтят на закрито, независимо какво правите. Ако сте избрали растения, които цъфтят на закрито, ключът към желаните зимни цъфтежи е да се уверите, че растенията ви са здрави, щастливи и че всичките им нужди са задоволени. Грижата за всички тези нужди е по-лесна, отколкото може да звучи.

Количеството светлина, от което се нуждае едно растение, е важна част от създаването на здравословно растение. Въпреки че много растения имат сходни изисквания за светлина и могат да бъдат групирани заедно, трябва да знаете какви растения имате и от каква светлина се нуждае всяко от тях, за да ги групирате успешно. Слънчевата светлина не е толкова ярка и е по-кратка през зимата. За най-добра слънчева светлина поставете светлолюбивите си растения на прозорец с южно или западно изложение за минимум 6 до 8 часа дневно.

Допълнителни стъпки за получаване на зимен цъфтеж от вашите стайни растения

Дръжте растенията си далеч от вентилационни отвори, прозорци с течение и външни врати, които се отварят и затварят често, пропускайки пориви на студен въздух, което може да повлияе негативно на растенията ви. Важно е за здравето на вашето растение да поддържате постоянна температура. Повечето цъфтящи растения предпочитат температура между 18-24 градуса по Целзий и около 3 градуса по Целзий по-ниска през нощта. Влажността също може да е проблем за някои растения, особено през зимата, когато въздухът е по-сух. Най-добрата влажност е между 40% и 50% за повечето стайни растения. За да увеличите влажността, използвайте овлажнител, преместете растенията в баня или поставете тави с камъчета и вода наблизо.

През зимата повечето стайни растения имат намален график за поливане поради забавен растеж. Те са склонни да се чувстват добре, когато почвата се оставя почти да изсъхне между поливанията. Най-разпространеният начин да проверите дали не преполивате е просто да използвате пръста си и да го забодете 5 см в почвата и когато горните 5 см изсъхнат, полейте растението. Можете също да използвате екологичния трик с клечка за зъби, за да никога повече не преполивате растенията си - забодете дървена клечка за зъби в почвата за няколко минути, след което я издърпайте и ако е потъмняла, не е нужно да поливате.

Подрязването на изсъхналите цветове насърчава растенията ви да произвеждат повече цветове, за да заменят отстранените, така че спазвайте този лесен и лек метод за подрязване. Торенето през зимата обикновено не е необходимо за повечето стайни растения, но можете да продължите с добавяне на малки дози, благоприятстващи цъфтежа, за някои растения, за да насърчите цъфтежа.