Как да съживите умиращия си коледен кактус

Добрият стар Schlumbergera x buckleyi, по-известен като коледен кактус, е забавно растение, което да отглеждате у дома. Не само се смята за доста лесно за отглеждане, но и ярко розовите му цветове се появяват точно когато зимната меланхолия започне да настъпва. Въпреки това, дори най-обичаният кактус може да се влоши, ако не внимавате. Понякога е лесно да се заключи защо едно растение не вирее. Може би сте били на почивка и не сте го поливали няколко седмици или от известно време сте възнамерявали да пресадите растение в друга саксия, но просто не сте имали възможност. Друг път причината за проблема е по-малко очевидна.

Съвети и трикове, с които ще осигурите цъфтеж на вашия коледен кактус

Вашият коледен кактус изглежда ли безличен или, още по-лошо, сякаш е на път да се сбръчка и не сте сигурни защо? За да ви помогнем да отстраните проблема, сме събрали най-сигурните начини да предпазите кактуса си от това да е на ръба на смъртта, като актуализирате една или две стъпки в рутинната си грижа или като предприемете спешни мерки - като изсушите почвата или подрежете кашастите корени. Тези методи не са интензивни, така че не се притеснявайте, че ще се претоварите; уверени сме, че сте готови за предизвикателството. А ако искате да видите някои задоволителни доказателства за това колко добре могат да работят тези съвети, разгледайте видеоклиповете, които сме включили за няколко, които открихме в социалните медии, показващи трансформациите, които можете да задействате.

Най-доброто място в дома ви за коледния кактус

Преди да се впуснем във всички удобни трикове, които можете да опитате, за да съживите коледен кактус, който изглежда сякаш дните му са преброени, ето кратко описание на общите му изисквания за грижа, за да можете да осигурите на вашия екземпляр идеални условия след всякакви усилия за съживяване и да забележите къде може да сте сгрешили. Първо, малко контекст: Schlumbergera x buckleyi е хибрид между S. russelliana и S. truncata, като и двата вида са местни за планините на Бразилия и растат под короните на дърветата, живеейки на дървета или скали, вместо в почвата. Коледните кактуси нямат листа; зелените части всъщност са стъбла, наречени „филоклади“.

Още: Как да наторите коледния кактус с утайка от кафе

Идеалните изисквания за грижа за коледните кактуси са: места с висока влажност, ниско течение и постоянни температури между 21 и 27 градуса по Целзий през деня и 13 до 18 градуса по Целзий през нощта. Тъй като тези кактуси са епифитни, те се нуждаят от почва, която е изключително добре дренирана, така че използвайте смес, предназначена за кактуси или сукуленти. Те се нуждаят и от саксии с отличен дренаж. Въпреки че може да нямат „истински“ листа, филокладите все още са отговорни за фотосинтезата и затова се нуждаят от редовно почистване с прах, за да се отстранят отпадъци, които запушват устицата – дупките, през които листата на растението трябва да абсорбират CO2. Поливайте растенията пестеливо, като оставяте почвата да изсъхне между поливанията. Увеличете леко водата през пролетта и лятото, но намалете след цъфтежа. Можете да торите с разреден, добре балансиран тор в края на лятото и да преминете към смес с по-високо съдържание на фосфор и калий, но с ниско съдържание на азот през есента, след което да спрете по време на цъфтежа и през останалата част от зимата.

Регулирайте светлината и температурата, ако кактусът ви не цъфти

Ако вашият коледен кактус не цъфти, това не означава непременно, че умира. Но липсата на цъфтеж може да накара много родители на растения да се паникьосват и да прибягнат до драстични промени, които само влошават нещата. Така че, нека разгледаме защо вашият коледен кактус не е цъфтял и защо осветлението или температурата му най-вероятно са виновникът. Първо, макар че пропуснатият празничен цъфтеж не е знак, че растението ви умира, той често е предупредителен сигнал, че нещо не е наред или с осветлението, или с климата. Вашите точки на триаж трябва да бъдат да се уверите, че растението е на място, което получава около 13 часа пълна тъмнина на ден през зимата и че температурата се поддържа постоянно между 10 и 27 градуса по Целзий.

Какво трябва да направите, ако коледният кактус не цъфти

Ако вашият коледен кактус не показва пъпки след средата на ноември, проверете за течение и потенциални източници на светлина. Дори неща като лампи в съседен коридор или стая биха могли да му повлияят, затова се опитайте да го поставите на защитено от случайна светлина място и да го държите далеч от неизолирани прозорци с течение. Ако това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, можете да изберете неочаквания, но невероятно ефективен начин и просто да поставите сандъче върху него през нощта и да го премахнете през деня. Друг вариант е да го държите навън до първите слани, стига да не получава изкуствена светлина там. Цветовете обикновено се отварят около месец след това в повечето райони - и затова може да се наложи да защитите растението от изкуствена светлина на закрито, така че нарушаването на светлинния цикъл да не попречи на залагането на пъпките. След като пъпките са се завързали, не е нужно да контролирате светлинния цикъл.

Още: Как да съживите коледния кактус

Дръжте коледния си кактус на едно място; многократните премествания могат да го натъжат

Знаем, че току-що предложихме да смените мястото, ако кактусът ви не цъфти, но многократното му преместване може да причини стрес на растението, което води до отслабване, правейки го податливо на окапване на листа, болести и вредители. Внезапните промени не правят това растение щастливо, така че, ако кактусът ви започне да увисва, губи стъбла или пъпки или просто е в окаяно състояние, спомнете си последния път, когато е бил преместен. Ако е било сравнително наскоро, например през последните няколко месеца, е възможно просто да се е аклиматизирал към новия си дом.

Още: Защо пъпките на коледния кактус падат

Най-добрият начин да го накарате да се възстанови е да го оставите на място, но внимавайте за вредители или бактериални инфекции, за всеки случай. Ако преместването му е абсолютно необходимо, опитайте се да го направите, когато кактусът цъфти, тъй като това е най-устойчивият му период. Преместването по време на развитие на пъпките, макар и понякога неизбежно, може да доведе до окапване на цветните пъпки.