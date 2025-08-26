Крушите са вкусни, сочни плодове и има удовлетворение да се насладите на такава, откъсната директно от дървото. Това чувство на удовлетворение може да се умножи, ако ги отгледате сами, което можете да постигнете, като отгледате крушово дърво от семка.

Как да утроите реколтата от круши?

Семената на домашно отгледани или закупени от магазина круши могат да бъдат засадени и култивирани в красиви крушови дървета. Това обаче изисква търпение и няма гаранция, че семената ще пораснат в дървета, които дават същите плодове, от които сте ги извадили.

Повечето круши обикновено се купуват като присадени овощни дървета, но опитът за отглеждане на крушово дърво от семена може да бъде приятен експеримент у дома. За да увеличим шансовете ви за успех, ви разкриваме седем прости стъпки, които трябва да следвате - от събирането на семената до засаждането на плодното дърво на открито.

Можете ли да отгледате крушово дърво от семена?

Отглеждането на крушово дърво от семена е възможно, но струва ли си? Задавам този въпрос, защото има поне два големи недостатъка при отглеждането на крушово дърво от семена.

Едното е, че изисква търпение, тъй като може да отнеме 5-10 години, преди дървото да цъфти. Другото е, че когато или ако даде плодове, тези круши няма да възпроизведат майчиното растение. Дървото ще има различни характеристики от оригинала по отношение на размера, формата и вкуса на плода.

Отглеждането на крушово дърво от семка може да бъде забавен експеримент и търпението ви поне ще бъде възнаградено с красив цвят - но плодовете ще бъдат рисковани. Ако търсите определен сорт круша, препоръчително е да се отправите към местния разсадник или градински център и да си вземете младо овощно дърво за засаждане.

Как да отгледате крушово дърво от семе

Ако искате да опитате да отгледате крушово дърво от семена, ето седем стъпки, които трябва да следвате, допълнени от някои експертни съвети от опитен градинар.

Събиране и почистване на семена

Всичко започва със събирането на семките на крушата от плод. Можете да съберете семки от домашно отгледана или закупена от магазина круша, за да ги засадите. Разрежете плода, за да извадите семките от сърцевината, и ги накиснете в купа с вода за няколко часа.

Изхвърлете всички семена, които плуват, тъй като не са жизнеспособни, преди да отстраните останалата пулпа от семената и да ги подсушите. Оставете семената да изсъхнат на въздух, увити в хартиена кърпа, за няколко дни, преди да преминете към следващата важна стъпка.

Семената на крушата се нуждаят от период на студ, за да имитират зимните условия и да се прекъсне периодът им на покой. Този процес е известен като стратификация на семената и е от полза за покълването.

Ейми Енфийлд , старши градинар в Scotts Miracle-Gro, обяснява как можете лесно да стратифицирате семена от круши у дома, като използвате затваряща се торбичка тип сандвич, пълна с влажна почвена смес.

„Не претрупвайте семената и не слагайте повече от 4-5 в торба - използвайте няколко торбички, ако е необходимо. Семената трябва да бъдат покрити с 5-7,5 см почва“, казва Ейми. „Запечатайте торбичките и ги поставете в отделението за зеленчуци на хладилника си за три месеца. Трябва да се съхраняват при температура около 4°C.“

Стратификацията на семената може да се извърши с влажен торфен мъх в торбичката, вместо с компост . Проверявайте семената на всеки две седмици, за да се уверите, че компостът или мъхът не са изсъхнали. Ако материалът е сух, леко добавете вода, за да го поддържате влажен, но не и напоен.

Подгответе семената

След три месеца извадете семената от хладилника. Последната стъпка преди засаждането е да накиснете семената отново в топла вода за 24 часа. Това помага за омекотяване на твърдите им черупки и подобрява вероятността за покълване.

Ейми Енфийлд предлага алтернативен метод за подпомагане на покълването: „Някои хора внимателно ще нарежат страната на семето с нож преди засаждане, за да ускорят покълването, но това не е необходимо. Вашите стратифицирани семена от круши ще покълнат добре и без това.“

Засадете семената

Напълнете малки контейнери с добре дренирана почвена смес. Използвайте почвена смес, предназначена за засаждане на семена, или почва за градинарство в контейнери , но никога не използвайте градинска почва в саксии, тъй като тя ще остане твърде влажна и рискува семената да изгният.

Засадете семената на крушата на половин инч дълбочина в почвата. Ако засаждате няколко семена, дръжте ги на достатъчно разстояние едно от друго. Полейте саксията и я оставете да се отцеди - почвата трябва да е влажна, но не подгизнала, тъй като това може да доведе до гниене на семената.