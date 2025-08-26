Летни култури, които събираме през есета

Есента може да бъде време на истинско изобилие в зеленчуковата градина с дълъг списък от плодове и зеленчуци, готови за прибиране. Това е време, когато летните култури трябва да се приберат преди настъпващите слани, есенните култури са на преден план, а по-издръжливите зеленчуци могат да продължат да се берат през целия преход към зимата.

Зеленчуковите градини и продуктивните кухненски градини, в които работех, отглеждаха и събираха зеленчуци, плодове и билки целогодишно за готвачите. През октомври винаги имаше голямо изобилие от продукти за събиране, тъй като сутрините ставаха по-студени, а дневните светлини – по-къси.

Независимо дали отглеждате култури в голяма, обособена зеленчукова градина , на малък парцел в задния двор или в градина със зеленчуци , есенните месеци наистина могат да бъдат време на богата реколта. Домашно отгледаните продукти могат да отидат от градината в кухнята и да се използват в редица обилни и затоплящи есенни ястия.

Кухненската градина може да бъде високопродуктивна през есента и много реколта ще бъдат готови за прибиране през октомври. Ще разгледаме осем от най-популярните зеленчуци и плодове, които ще трябва да се берат през месеца.

1. Ябълки

Ябълките от средния и късен сезон ще узреят и ще бъдат готови за беритба през октомври. Времето за беритба на ябълките може да продължи от средата на август нататък, но октомври често е последният шанс да получите тези ценни плодове от дърветата. Много видове ябълки са склонни да узреят през октомври и ако знаете вашия сорт ябълки, тогава малко проучване ще определи кога трябва да бъдат брани.

Една ябълка е готова за бране, когато можете да я държите в ръка и внимателно да я откъснете от дървото, не би трябвало да е необходимо да дърпате силно, за да я отстраните. Знанието как да съхранявате ябълките правилно означава, че би трябвало да можете да се наслаждавате на вкусните им плодове през зимните месеци. Можете да ги печете, готвите, пасирате, сушите или изцеждате сок, както и да отхапвате ябълките директно от дървото.

2. Тикви

Когато отглеждате тикви, струва си да се отбележи, че те имат дълъг вегетационен период, но октомври е времето за бране на тези плодове. Освен тиквите, октомври ще бъде подходящото време и за прибиране на други зимни тикви , тиквички тип „бътърнут“ , както и за прибиране на кратуните, които евентуално отглеждате.

Можете да разберете кога да откъснете тиква от лозата, като обърнете внимание на признаци като цвета, твърдостта на кората и втвърдяването и вдървесняването на стъблото.

Тогава е време да решите какво да правите с тиквите си. Има много начини да готвите с тях, но също така можете да се развихрите за Хелоуин - има дърворезба на тикви , рисуване на тикви , можете да декорирате с тиквите си или дори да си направите саксия за тикви . Независимо дали ще сложите тикви за Хелоуин или ще ги превърнете в супа или пай, октомври е времето за тикви.

3. Моркови

Когато отглеждате моркови , можете да събирате тези вкусни кореноплодни зеленчуци за толкова дълъг период - потенциално от началото на лятото чак до зимата. Морковите се нуждаят от до 16 седмици, за да растат, така че морковите от основната култура, които сте засяли през май или юни, ще бъдат готови за прибиране през октомври. По-малките сортове моркови, засети през лятото, също вероятно ще бъдат с правилния размер за бране през октомври, докато посевите в края на лятото ще бъдат готови за прибиране като малки култури.

Всеки път, когато берете моркови, внимавайте да не счупите ценните корени, като ги изваждате от почвата с вила, вместо просто да ги дърпате с ръце. Ако отглеждате моркови в контейнери в рохкава почва, може да е възможно да ги натиснете надолу и да ги усучете, за да ги отделите от компоста, преди да ги извадите.

Освен морковите, ако отглеждате пащърнак , октомври е началото на сезона за прибиране на реколтата за тези кореноплодни зеленчуци.

4. Цвекло

Октомври често е краят на сезона за отглеждане на цвекло, тъй като растенията, оставени в земята след този момент, често могат да станат твърде големи и вдървени. Оставянето на цвеклото да порасне твърде голямо е грешка при отглеждането му, която прави корените жилави и горчиви на вкус.

Тези земни корени могат да се извадят в средата на есента и да се използват по много начини, могат да се пекат, мариноват или дори да се използват в сладкиши. Цвеклото, извадено през октомври, може да се съхранява в тави с пясък в хладна изба в продължение на няколко месеца. То е един от най-лесните за отглеждане зеленчуци и когато се засява последователно, можете да събирате реколтата от цвекло в продължение на много месеци.