Как да отгледате сливово дърво от костилка

Случвало ли ви се е да отхапете от вкусна слива и веднага да си помислите да отгледате собствено дърво от костилката? Въпреки че сливите, които си носите от магазина за хранителни стоки (Prunus domestica, европейска слива), се размножават вегетативно, отглеждането на дърво от семена е забавен проект, който можете да направите както трябва - стига да изберете правилния сорт за отглеждане и да се грижите добре за него.

Засаждане на сливово дърво: Съвети за добра реколта

Освен избора на правилните костилки, подготовката и грижата за костилката на сливите включва изсушаването им, изваждането на семките, стратифицирането им и оставянето им да покълнат в правилните условия, докато станат готови за засаждане в почвата.

Първата стъпка за отглеждане на собствени сливови дървета от костилки е изборът на подходяща яма за процеса. Не можете просто да изберете която и да е слива, в която забиете зъби, и да се надявате да отгледате най-вкусния сорт слива в двора си от семките ѝ. Това е така, защото плодовете на повечето сливови дървета (и много други овощни дървета) растат чрез кръстосано опрашване, което основно означава, че всеки плод има генетичен материал от различни дървета.

Каква е разликата между слива и джанка?

Освен ако не отглеждате див сорт, е невъзможно да се предвиди качеството на плодовете, които ще растат на вашето дърво. Всъщност семената може да се окажат стерилни или дървото може дори да не даде плод. Ето защо градинарите често отглеждат поне два екземпляра като сигурен начин да се уверят, че сливовото дърво дава плодове . Това е и причината сливите да се размножават търговски като присадки, за да се получат плодове със същото качество като родителя им.

Още: Как да отгледаме слива от костилка? Този метод не се проваля НИКОГА!

Правилното приготвяне и стратифициране на костилки от сливи

Започнете, като изберете див сорт за вашето начинание, като например американска слива (Prunus americana) или канадска слива (Prunus nigra).

Отстранете месестата част от костилките и ги измийте добре. Поставете костилките на перваза на прозореца, за да изсъхнат за няколко дни. След това използвайте лешникотрошачка, за да ги отворите. Отстранете семената. След като имате около 15 такива семена, ще искате да тествате жизнеспособността им, като ги поставите във вода. Ако имате семена, които плуват, изхвърлете ги.

Още: Вкусово изкушение: Кръстоска между слива и кайсия

След това трябва да стратифицирате костилките на сливите. Стратифицирането е важно, за да се наподоби това, което семената на сливите претърпяват в природата, когато преживяват период на студ, преди да покълнат. Този студен период подсказва на семената, че опасността от замръзване е отминала и новоизрасналото растение ще бъде в безопасност.

Още: Торене на сливата през есента - ето как е правилно да се прави, за да е богата реколтата

За стратификация вземете влажна хартиена кърпа и поставете семената вътре в нея. Поставете кърпата в найлонов плик, като отстраните въздуха от плика.

Напръскайте хартиената кърпа, за да я поддържате влажна, и проверете за мухъл. Ако забележите мухъл, внимателно извадете семената и ги поставете обратно на хартиената кърпа. Покълването на семената ще отнеме между две седмици и три месеца. Постепенно ще видите малки коренчета, излизащи от семената, които в крайна сметка ще станат зелени. След като семената покълнат, можете да помислите за засаждането им в почва.

Засаждане на костилки от сливи, за да отглеждате дървета

За последната част от процеса, напълнете малък съд с около 12 до 15 сантиметра почва за саксии и засадете семето на няколко сантиметра дълбочина. Покрийте семето с почва и го полейте леко. Впоследствие трябва да поливате почвата само когато горните 2,5 сантиметра (1-5 сантиметра) са сухи на допир. Уверете се, че семената получават поне шест часа слънце всеки ден.

Още: Направете това тази пролет и плодовете на сливата няма да гният на дървото

Можете да помислите за изнасяне на сливата си на открито за разсаждане, когато корените ѝ започнат да излизат от дренажните отвори или самото растение порасне до около 15 см височина. Засаждайте само през зимата или лятото. Уверете се, че сте закалили разсада, преди да го засадите на открито, което включва бавна аклиматизация на растението към новия му дом. Вземете младото си сливово дръвче и го поставете близо до мястото, където ще го засадите, за час-два, преди да го върнете в първоначалния му дом. Правете това всеки ден в продължение на една седмица, като добавяте по един час всеки ден, и вашето растение ще бъде добре. Изкопайте дупка в двора, която е точно толкова дълбока, колкото е саксията.

Това е плодът, който гарантира здравето на сърцето, костите и кръвното налягане

Внимателно извадете разсада от контейнера, разперете леко корените, засадете разсада в дупката и покрийте с пръст. Полейте растението обилно след разсаждането. Ще трябва да изчакате период от три до шест години, за да видите любимото си сливово дърво да дава плодове. Можете също така да започнете да подрязвате дървото си, след като остарее, но се уверете, че избягвате резитбата през зимата, за да предотвратите заразяване на раните с болести като сребърнолистна алое вера.