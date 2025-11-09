Как да подготвим растенията босилек за зимата

Сладък и пикантен с нотки на карамфил и мента, босилекът (Ocimum basilicum), билка, често използвана в средиземноморската кухня, е лесно за отглеждане растение, популярно сред градинарите и готвачите. Но обикновено е и краткотрайно нежно едногодишно растение, което няма да оцелее в студено време.

Създаването на ветрозащитна преграда чрез издигане на бариера, засаждане до ограда или до по-високи зимоустойчиви растения ще ги предпази от изсушаващи ветрове. Поливайте външните си растения както обикновено, но не торете след началото на август. И веднага щом растението цъфне, отщипнете цветовете, преди да даде семена, за да удължите живота на растението след първата година.

Също така, по време на вегетационния период, насърчавайте енергичния растеж, като берете босилека си по-често за голямо увеличение на реколтата. Когато температурите паднат, покрийте растението с плат против замръзване, покривала за редове или дори чаршафи, когато се прогнозира лека слана, но те няма да помогнат, ако температурата падне твърде ниско. Черните листа са знак, че растението е станало твърде студено и вероятно ще умре.

Ами ако температурата е твърде ниска, за да оставим босилека на открито?

Най-доброто нещо, което можете да направите, за да премахнете риска от оставяне на босилек в градината през студената зима, е да засадите босилек в контейнери, пълни с почва за саксии, а не с градинска пръст , които са достатъчно големи, за да може растението да вирее в тях. По този начин можете просто да внесете саксията вътре, когато температурите паднат, вместо да се налага да пресаждате босилека, преди да го внесете вътре.

За повечето градинари, които искат да запазят босилека си след нормалния вегетационен период, внасянето му на закрито е единствената опция. Можете да изкопаете цялото растение и да го пресадите в саксия, пълна с хранителна среда.

Като алтернатива, можете да вземете част от стъблото, процес, наречен отрязване на стъблото: отрежете стъблото на мястото, където расте листът, и го забодете в хранителната среда, където ще се вкорени и ще създаде ново растение. Поставете саксията на светло място, но далеч от пряка слънчева светлина, докато резниците се утвърдят и станат силни. След това те могат да бъдат засадени навън или в по-големи саксии за следващия вегетационен период.