Как да подготвите цветята на терасата за зимата?

Когато ярките цветове на цветята на терасата започнат да избледняват през есента, време е за подготовката им за зимата. Благодарение на нея те ще се справят с по-ниските есенни и зимни температури. Освен това правилната грижа за цветята на терасата през есента гарантира, че те ще ви радват с цъфтежа си и през следващата година.

Как да подготвим саксийните цветя на терасата за студено време

С наближаването на края на лятото е важно да не пренебрегвате грижата за тях. На първо място трябва да се съобразите с вида на растенията. Вашите тропически едногодишни растения няма да издържат вечно. Климатът в мястото, на което живеете, диктува кои растения реално могат да продължат да виреят.

Един от най-лесните варианти е да почистите и правилно съхранявате празните саксии, така че да са готови за засаждане следващата пролет. Ако имате саксии, пълни с мъртви едногодишни растения, които не са били подложени на замръзване, време е да ги почистите.

Започнете с премахване на мъртвите растения, които можете да добавите към купчината компост или към торбите за градински отпадъци за изхвърляне. Най-важното е, ако забележите някакви признаци на болест, да избягвате компостирането на растенията, за да предотвратите разпространението ѝ. Изхвърлете почвата или, ако растенията не са болни, можете да я добавите към лехите.

За да почистите контейнерите, изтъркайте ги старателно с твърда четка и сапунена вода. Можете да използвате разтвор от една част белина към девет части вода за дезинфекция, след което изплакнете много обилно. Оставете саксиите да изсъхнат напълно, преди да ги приберете. Саксиите се съхраняват най-добре на закрито, тъй като студеното време и слънчевата светлина могат да разградят някои материали с течение на времето. Ако съхранението на закрито не е възможно, покрийте ги и ги поставете на защитено място навън.

Ако вашите саксийни растения имат още живот, можете да удължите вегетационния им период, като ги пресадите. Този подход е особено ефективен в по-мек климат и за растения, които могат да понасят по-ниски температури и леки слани.

Подрежете и оформете всички растения, които се нуждаят от това, за да подредите и да насърчите нов растеж. Това включва премахване на прецъфтели цветове, премахване на мъртви растителни частици и отрязване на дълги стъбла.

Извадете от саксиите растения, които не могат да бъдат спасени или които ще бъдат особено чувствителни към следващото застудяване, като например петунии.

Освежете почвата в саксията, в която ще останат цветята, като внимателно разбъркате компост или прясна почва. Това ще възстанови хранителните вещества и ще подобри аерацията. Ако саксията има достатъчно място, добавете още няколко сантиметра отгоре; в противен случай отстранете част от съществуващата почва и я сменете.

Добавете малко есенен тор, като изберете продукт с ниско съдържание на азот и високо съдържание на фосфор, за да насърчите растежа на корените и цъфтежа, а не растежа на листата.

При трайно падане на температурите използвайте заслон за цветята, които виреят във вашия климат през зимата. Това ще ги предпази от замръзване - покрийте саксийте с найлон или агрофибър.

